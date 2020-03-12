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Mahkemeden +1 km/s hız aşımına iptal kararı

Küçükçekmece 2. Sulh Hakimliği, D100 üzerindeki +1 km/s hız aşımı nedeniyle verilen idari para cezasını iptal etti.
 12 Mart 2020 18:29
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Mahkemeden +1 km/s hız aşımına iptal kararı

İstanbul'da yaşanan olayda, hız sınırı 70 km/s olan D100 karayolunda bir sürücü 78 km/s hızda gittiği için 235 TL idari para cezası uygulanmıştır.

Açılan davada, Küçükçekmece 2. Sulh Hakimliği, itirazı kabul ederek tutanağın kaldırılmasına karar verdi.

Kararda "...aracın bu mesafeyi kat etme süresi dikkate alındığında yanılma payı bulunma ihtimali dikkate alınarak itirazın kabulü gerektiği" belirtilmiştir.

İŞTE MAHKEME KARARI
Memurlar.Net
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