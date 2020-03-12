Mahkemeden +1 km/s hız aşımına iptal kararı
Küçükçekmece 2. Sulh Hakimliği, D100 üzerindeki +1 km/s hız aşımı nedeniyle verilen idari para cezasını iptal etti.
|12 Mart 2020 18:29
|Yazdır
İstanbul'da yaşanan olayda, hız sınırı 70 km/s olan D100 karayolunda bir sürücü 78 km/s hızda gittiği için 235 TL idari para cezası uygulanmıştır.
Açılan davada, Küçükçekmece 2. Sulh Hakimliği, itirazı kabul ederek tutanağın kaldırılmasına karar verdi.
Kararda "...aracın bu mesafeyi kat etme süresi dikkate alındığında yanılma payı bulunma ihtimali dikkate alınarak itirazın kabulü gerektiği" belirtilmiştir.
İŞTE MAHKEME KARARI
3 Yorum yapıldı
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
İLGİLİ HABERLER
|Öğrencisine şiddet uyguladığı iddia edilen öğretmene beraat
26 Şubat 2020 19:23
|7 yıl sonra sonuçlandı: Kopan parmağın bedeli 12 bin TL!
22 Şubat 2020 21:01
|Hemşire'ye şiddete 6 bin TL para cezası
19 Şubat 2020 23:23
|'Vatana zarar veriyor' dediği firmaya 20 bin lira tazminat ödedi
02 Şubat 2020 21:42
|Konyaaltı sahil işletme ihalesinin iptali davasında yürütmeyi durdurma kararı
01 Şubat 2020 19:21
|Mahkemenin 'taksitli' ödeme kararı gözü yaşlı aileyi yıktı
01 Şubat 2020 17:10
|Trafik cezasını mahkeme yoluyla iptal ettirdi
30 Ocak 2020 21:43
|O işçinin ailesine '2 milyon TL' tazminat ödenecek
30 Ocak 2020 21:18
|Belediyeden sürgün edilen mimar için karar
30 Ocak 2020 19:23
|Mahkeme, ODTÜ Rektörü için soruşturma izni verilmemesi kararını iptal etti
29 Ocak 2020 14:47