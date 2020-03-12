Çağlar Söyüncü'nün takımı Leicester City'de koronavirüs alarmı
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Leicester City'de 3 oyuncu, koronavirüs şüphesiyle gözlem altına alındı.
|12 Mart 2020 18:33
|Yazdır
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Leicester City'de 3 oyuncu, koronavirüs şüphesiyle gözlem altına alındı.
Milli futbolcu Çağlar Söyüncü'nün de forma giydiği Leicester City'nin teknik direktörü Brendan Rodgers, "Birkaç oyuncumuzda koronavirüs belirtileri görüldü. Durumlarını takip ediyoruz ve önlem amaçlı takımdan uzak tutuyoruz." ifadelerini kullandı.
Leicester City, lig mücadelesinde 14 Mart Cumartesi günü Watford'un konuğu olacak.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Merih Demiral'den Koronavirüs açıklaması
12 Mart 2020 16:42
|Cristiano Ronaldo karantinaya alındı
12 Mart 2020 15:11
|Real Madrid tüm sporcuları Korona virüs nedeniyle karantinaya aldı
12 Mart 2020 14:22
|Juventus'da Cristiano Ronaldo depremi!
12 Mart 2020 11:57
|Lucescu 7 milyon Euro istedi, başarı garantisi verdi
12 Mart 2020 08:32
|Malatya'da 'Fırtına' esti! İşte yeni lider
11 Mart 2020 21:58
|Galatasaray Beşiktaş derbisi seyircisiz mi oynanacak?
11 Mart 2020 10:39
|Milli maçlara virüs önlemi
10 Mart 2020 18:39
|Barcelona'dan halı sahaya; Arda Turan şov yaptı
10 Mart 2020 11:47
|Sporcudan Federasyon Başkanı'na suç duyurusu
10 Mart 2020 10:51