Aile Bakanına, 2300 adayı neden göreve başlatmadığını sordu
|12 Mart 2020 18:51
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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın boş ilan ettiği pozisyonlara; 2019/6 KPSS tercihlerinde, 6 Aralık 2019 tarihinde 2 bin 313 aday yerleşti.
Ama, Bakanlık bu kişileri göreve başlatamamıştır. Bakanlık yetkilileri, göreve başlatmama gerekçesi olarak "adli sicil" ve "diploma gerçekliği" gibi incelemelerinin sürdüğü belirtmiştir. Daha önce de adaylara güvenlik soruşturması yapılacağı belirtilmişti.
Ancak, tüm kamu kurumları merkezi yerleştirmelerde yerleşen adayları 15-20 gün içinde göreve başlatırken, Bakanlığın adayları 3 aydır bekletiyor olması kabul edilebilir değildir.
Yaşanan sorun bu kez de, Ankara Milletvekili Dr. Servet Ünsal tarafından TBMM'de gündeme getirilmiştir. Ünsal'a verilen yanıt şu şekildedir:
İşte Servet Ünsal'ın açıklamaları:
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