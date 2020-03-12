Ana sayfa » ... » Adli Olaylar
Traktör altında kalan veteriner hayatını kaybetti
Adıyaman'ın Besni ilçesinde traktör altında kalan veteriner hayatını kaybetti.
|12 Mart 2020 19:10
|Yazdır
Adıyaman'ın Besni ilçesinde traktör altında kalan veteriner hayatını kaybetti.
Edinilen bilgilere göre, Besni'ye bağlı Karagüveç köyünde Adıyaman'da veteriner olarak görev yapan Mehmet Keleş (43), kendisine ait fıstık bahçesini traktörüyle sürdüğü esnada direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu traktör devrildi. Devrilen traktör altında kalan Keleş'i fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Mehmet Keleş'in hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerine gelen jandarma ekipleri incelemelerde bulundu. Yapılan araştırmalar ve incelemeler sonrasında veteriner Mehmet Keleş'in cenazesi Besni Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı.
Kaza ile ilgili soruşturma sürdürülüyor.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Emekli astsubay cinayetiyle ilgili 3 şüpheli gözaltında
12 Mart 2020 20:17
|Muş'ta provokasyon paylaşım yapan 2 kişi gözaltında
12 Mart 2020 20:13
|Freni boşalan tır, polis noktasına daldı: 2 Yaralı
12 Mart 2020 19:37
|Kütahya'da asılsız koronavirüs paylaşımına gözaltı
12 Mart 2020 19:00
|İçi yolcu dolu hatlı minibüsü silahla böyle taradılar
12 Mart 2020 16:43
|Kadın yurt müdürü ile kız öğrencinin 'hastane' kavgası
12 Mart 2020 15:56
|Dink cinayeti davasında tahliye olan emekli astsubay öldürüldü
12 Mart 2020 12:58
|Otizmli öğrenciyi darp eden öğretmene hukuk mücadelesi
12 Mart 2020 11:54
|Sahte kimlik no ile kiraladığı evden kombiyi çaldı, dolandıcılık sayıldı
12 Mart 2020 11:15
|Adıyaman'da annesinin öldürdüğü iddia edilen bebek çöplükte aranıyor
12 Mart 2020 11:12