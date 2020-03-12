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Yurt dışındaki Türk okullarında koronavirüs önlemleri

Milli Eğitim Bakanlığından TBMM Milli Eğitim Komisyonuna gönderilen bilgi notunda, İran'dan 3 öğrencinin gelecek günlerde yurda döneceği bildirildi.
 12 Mart 2020 19:45
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Yurt dışındaki Türk okullarında koronavirüs önlemleri

Milli Eğitim Bakanlığından TBMM Milli Eğitim Komisyonuna gönderilen bilgi notunda, koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında İran'dan 3 öğrencinin daha gelecek günlerde yurda döneceği bildirildi.

TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu üyesi CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya'nın talebi üzerine koronavirüs önlemleri konusunda Milli Eğitim Bakanlığı yetkilileriyle görüşmeler gerçekleştirildi.

Milli Eğitim Bakanlığı, görüşmeler üzerine komisyona koronavirüse karşı alınacak önlemlere ilişkin bilgi notu paylaştı.

Bakanlıktan gönderilen bilgi notunda bilgi kirliliğinin ve paniğin önlenmesi için eğitim dokümanlarının tek kaynaktan hazırlandığı, okullarda da eğitim, gözetim ve rehberlik faaliyetlerinin başlatıldığı kaydedildi.

Yurt dışında bulunan bazı Türk okullarının tatil edildiğinin belirtildiği bilgi notunda, şu ifadelere yer verildi:

"İran'da bulunan Tahran Türk Okulu 6 Nisan tarihine kadar tatil edilerek görevli 11 öğretmenimiz izinli olarak Türkiye'ye dönmüştür.

Risk nedeniyle Batum Türk Okulu 2-7 Mart 2020 tarihleri arasında tatil edilerek dezenfekte çalışmaları yapılmıştır.

Azerbaycan Bakanlar Kurulu kararı ile tüm okulların 3-9 Mart 2020 tarihleri arasında tatil edilmesi nedeniyle dezenfekte çalışmaları yapmak için büyükelçiliğimiz tarafından Bakü Türk Okulu da tatil edilmiştir.

Kuveyt Hükümeti tarafından tüm okulların 1-12 Mart 2020 tarihleri arasında tatil edilmesi nedeniyle dezenfekte çalışmaları yapmak için büyükelçiliğimiz tarafından Kuveyt Türk Okulu da tatil edilmiştir."

Bilgi notunda, Çin ve İran'da öğrenim gören öğrencilere koronavirüs salgını nedeniyle yurda dönmek isteyenlerin dönüş masraflarının bakanlık tarafından karşılanabileceği bilgisi iletildiği belirtilerek, Çin'den 18, İran'dan 7 öğrencinin Türkiye'ye döndüğü, İran'dan 3 öğrencinin de gelecek günlerde döneceği bilgisi paylaşıldı. Çin'de bulunan 7 öğrencinin ise dönmek istemediği ifade edildi.

Milli Eğitim Bakanlığının gönderdiği bilgi notunda İtalya, Kore ve Japonya gibi virüsün yaygınlaştığı ülkelerdeki bursiyerlerle iletişim halinde olunduğu, büyükelçilikler ve eğitim müşavirliklerinin koordinasyonunda Dışişleri Bakanlığının tavsiyeleri doğrultusunda gerekli tedbirlerin alındığı kaydedildi.

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Anadolu Ajansı
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