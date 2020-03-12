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Akıncı Üssü darbe girişimi davasına devam edildi

15 Temmuz'da Diyarbakır'dan F-16 ile Ankara'ya gelen eski pilot yüzbaşı Erdem Erdoğan savunma yaptı
 12 Mart 2020 20:04
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Akıncı Üssü darbe girişimi davasına devam edildi

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 sanığın yargılandığı davaya devam edildi.

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmada, tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları hazır bulundu.

Duruşmada, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Diyarbakır 8. Ana Jet Üs Komutanlığında F-16 pilotu olarak görev yapan eski pilot yüzbaşı Erdem Erdoğan, esas hakkındaki savunmasını yaptı.

Sanık Erdoğan, iddianamede ve mütalaada üzerine isnat edilen suçlamaları reddetti.

Olay tarihinde yıllık izinde olduğunu, filo komutanı İbrahim Yozgat'ın emriyle Terörle Mücadele Harekatı'na (TMH) katılmak üzerine 14 Temmuz 2016'da İstanbul'dan Diyarbakır'a gittiğini ifade eden Erdoğan, ertesi gün Yozgat'ın emriyle filoya geçip saat 22.30 sıralarında 6 uçakla birlikte kalkış yaptıklarını anlattı.

Uçağının telsiz arızası olduğunu ve bunu da kol komutanına söylediğini ileri süren Erdoğan, kuleden yapılan yere inmelerine ilişkin anonsları duymadığını iddia etti.

Erdoğan, bir saat uçtuktan sonra Akıncı Üssü etrafına geldiklerini, kulenin kendilerine ilk başta iniş izni vermediğini, bu yüzden yarım saat havada bekledikten sonra iniş yaptıklarını söyledi.

İndikten sonra park yerine uçakları çekerek filoya geçtiklerini, uçuş kıyafetlerini çıkartıp, dinlenme odasında cep telefonundan darbe girişimi haberlerini gördüğünü belirten Erdoğan, "Filo komutanlarımızla bu olayı konuştuk. Filodan ayrılmaya karar verdik ancak dışarı çıkmamıza izin vermediler." diye konuştu.

Mühimmat yüklü F-16 uçağıyla Akıncı Üssü'nden izinsiz kalkarak, İstanbul'a gittiğini ve orada alçak uçuş ve çok sayıda dalış yaptığına ilişkin savcının mütalaasını reddettiğini bildiren Erdoğan, o gece Akıncı Üssü'ne indikten sonra bir daha uçuş yapmadığını savundu.

Sabaha kadar misafirhanede beklediğini, savcılar gelince de ifade vermek için teslim olduğunu öne süren Erdoğan, beraat talebinde bulundu.

Duruşmaya yarın devam edilecek.
Anadolu Ajansı
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