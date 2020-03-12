İtalya'da koronavirüs sebebiyle 1016 kişi hayatını kaybetti
İtalya'da yeni tip koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 1016'ya yükseldi
|12 Mart 2020 20:08
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