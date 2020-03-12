Emekli astsubay cinayetiyle ilgili 3 şüpheli gözaltında
|12 Mart 2020 20:17
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Düzce Valiliği, emekli astsubay Şeref Ateş'in aracı içerisinde kurşunlanarak öldürülmesiyle ilgili 3 şahsın gözaltına alındığını açıkladı.
Gece saatlerinde Kuzey Çevre Yolu Çavuşlar Mahallesi mevki'inde otomobilinde uğradığı silahlı saldırı sonrası hayatını kaybeden emekli istihbaratçı Şeref Ateş ile ilgili olarak Düzce Valiliği'nden açıklama yapıldı. Açıklamada emekli Astsubay Şeref Ateş'in ateşli silah ile kasten öldürülmesi olayıyla ilgili olarak yapılan tahkikatta 3 şahsın olaya karıştığının belirlendiği kaydedildi.
Şüpheliler K.B., E.K.. A.G.. ve maktul Şeref Ateş'in alkol almak için buluştukları, bir süre araç içerisinde alkol aldıktan sonra Şeref Ateş'in aracı ile şahıslardan ayrılarak Çamköy girişi istikametine gittiği, şüpheliler K.B. ve A.G.'nin araçla şahsı takip ederek maktül Şeref Ateş'i yolda durdurdukları daha sonra ise Şeref Ateş ile şüpheli K.B. arasında tartışma yaşanması sonucu K.B. isimli şahıs yanında bulunan ruhsatsız silah ile maktül Ş.A.'ya ateş etmesi neticesinde Şeref Ateş'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirtildi. Cumhuriyet Başsavcılığından alınan talimatlar doğrultusunda yapılan çalışmalar ile K.B., A.G ile E.K. isimli şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı.
Cinayet şüphelileri K.B., A.G ve E.K.'nin ev ve araçlarında yapılan aramada suç aleti olan bir adet ruhsatsız tabancaya el konulurken, şahısların emniyetteki işlemlerinin devam ettiği kaydedildi.Dink cinayeti davasında tahliye olan emekli astsubay öldürüldü
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