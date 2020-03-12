'Okula ara verme tatil değil, şehir değiştirmeyin'

AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu, okullara ara verilmesinden sonra sosyal medya hesabından bazı uyarılarda bulundu.

Güllüoğlu, bunun bir tatil olmadığını, hareketliliği azaltmak gerektiğini söyledi. Başka şehre gitmektense evde dinlenilmesi gerektiğini vurguladı.

İşte Güllüoğlu'nun sosyal medyadan yaptığı uyarılar

1. Okullara "Salgın Hastalık" tehlikesi sebebiyle ara verildi!

2. Virüsün yayılması olasılığına karşı okullardaki kalabalığın azaltılması, çocukların korunmasını ve de mikrobun taşınmasının engellenmesi amaçlanıyor.

3. Vatandaşlarımızın yapması gereken, okullara ara verilen bu dönemde çocukları okullar yerine başka kalabalık yerlere götürmek değil kalabalıkları azaltmak olmalıdır.

4. Başka şehre gitmek yerine herkesin mümkünse evinde, hali hazırda yaşadığı şehirde kalması en doğrusu olacaktır. Hareketliliği azaltmak gerekir.

5. Bu arayı tatil değil, virüsle ve yayılımıyla mücadele için zorunlu olmadıkça dışarı çıkılmayacak bir kamp gibi görmek lazım. Kitap okuma kampı, kültür kampı, aileyle zaman geçirme kampı sayın.