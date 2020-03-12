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Mücahid Ören hakkında soruşturma başlatıldı

İş insanı Ahmet Taçyıldız'ın suç duyurusu sonrası Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, İhlas Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mücahid Ören hakkında "tehdit, şantaj, iftira ve suç uydurma" iddialarıyla soruşturma başlatıldı.
 12 Mart 2020 20:22
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Mücahid Ören hakkında soruşturma başlatıldı

İş insanı Ahmet Taçyıldız'ın suç duyurusu sonrası Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, İhlas Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mücahid Ören hakkında "tehdit, şantaj, iftira ve suç uydurma" iddialarıyla soruşturma başlatıldı.

Taçyıldız, İhlas Grubu şirketlerinden 160 milyon liralık alacağı olduğunu, Ören'in borçlarını ödememek için sahip olduğu medya şirketleriyle gerçeği yansıtmayan haberler yaptırdığını iddia etmişti.

Taçyıldız'ın avukatı aracılığıyla yaptığı suç duyurusunda, İhlas Holding medya kuruluşları tarafından ortaya atılan FETÖ bağlantısı iddialarının gerçek dışı olduğu belirtildi. Ahmet Taçyıldız hakkında ne şu an ne de geçmişte FETÖ ile ilgili herhangi bir soruşturma yürütülmediği belirtilen suç duyurusunda, İhlas grubu şirketlerine karşı İstanbul Adliyesi'nde sıralı icra takipleri başlatıldığı kaydedildi.

İcra takipleri sonrası Mücahid Ören'in, iş insanı Taçyıldız'a ulaşarak borçla ilgili uzlaşmak istediği bildirilen suç duyurusunda, iki şirket arasında 29 Aralık 2014 tarihli "Borç Ödeme ve İbra Protokolü" başlıklı bir sözleşme imzalandığı bildirildi. Sözleşmede Ören'in yetkilisi olduğu İhlas Grubu şirketlerinin, Taçyıldız'ın yetkilisi olduğu P. Faktoring'e 160 milyon TL borçlu olduğunu kabul ettiğinin kayda alındığı; ödeme için senetler verildiği bildirildi. Suç duyurusunda senetlerde İhlas grubuna dahil gazete, hastane gibi şirketlerin de borçlu göründüğü, tüm bunların sahibi olarak da Mücahid Ören'in bizzat borçlu sıfatıyla sorumlu olduğu ifade edildi.

Protokole rağmen ödeme yapılmayan senetlerden biriyle ilgili 28 Şubat 2020 tarihinde Bakırköy 3. İcra Müdürlüğü'nde işlem başlatıldığı bildirilen suç duyurusunda, bu yasal takipten hemen sonra 9 Mart 2020'de Mücahid Ören'in, Taçyıldız'ın bir tanıdığı olan M.G.'ye whatsapp iletisi gönderdiği anlatıldı. Suç duyurusunda iletinin içeri de şöyle paylaşıldı: "Merhaba Mehmet bu adam bugün öğleye kadar hukuki işlemleri geri alsın yoksa yayınlar başlıyor. Hafta sonu bilgi yağdı adamla ilgili hiç durmayacak haberiniz olsun."

BBC
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