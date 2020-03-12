Bu okulda günde 6 ton dezenfektan üretiliyor
|12 Mart 2020 20:39
|Yazdır
Adana'nın Ceyhan ilçesinde 10 kimya öğretmeni ve 250 öğrenci, dünyada 4 binden fazla kişinin ölümüne neden olan korona virüse karşı okullara gönderilmek üzere günde 6 ton dezenfektan üretiyor.
Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyaya yayılarak 4 binden fazla insanın ölümüne neden olan korona virüsün Türkiye'de de bir kişide görülmesinin ardından önlemler artırıldı. Özellikle insanların toplu olarak yaşadıkları alanlarda dezenfektan ürünlerin önemi de arttı. Bu nedenle dezenfektan ihtiyacının karşılanması için Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un mesleki ve teknik Anadolu liselerinde dezenfektan üretimine geçilmesi talimatı üzerine Adana'nın Ceyhan ilçesinde bulunan Haydar Aliyev Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, 10 kimya öğretmeni ve 250 öğrencisiyle harekete geçti.
Ceyhan İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Koçer, öğrencilerin virüsten etkilenmemesi için Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un talimatıyla dezenfektan üretimine başladıklarını belirterek, "Günde 6 ton üretim yapıyoruz. Şu an Türkiye'nin bütün okullarına gönderebileceğimiz dezenfektan üretimimiz var" dedi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Defne Samyeli şikayet etti, Mustafa Sandal ifadeye çağrıldı
10 Mart 2020 10:42
|10 Mart 2020'den önemli gündem başlıkları
10 Mart 2020 00:03
|Hayat mücadelesi ve azmiyle örnek oldu
07 Mart 2020 23:16
|AB Konseyi Başkanı, yarın Türkiye'ye gelecek
03 Mart 2020 22:06
|Yozgat'ta FETÖ'nün kadın yapılanmasına operasyon: 11 gözaltı
03 Mart 2020 14:16
|SİHA'lar hareket halindeki rejim konvoyunu böyle vurdu
02 Mart 2020 10:50
|Kaçak hafriyat dökmenin bedeli ağır oldu
01 Mart 2020 16:00
|Uşak'ta polise ateş açan 2 şüpheli tutuklandı
29 Şubat 2020 21:52
|AK Parti'den Erdoğan'a klipli doğum günü kutlaması
26 Şubat 2020 11:44
|YDS başvuruları yarın sona erecek
25 Şubat 2020 10:18