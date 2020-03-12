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İş Bankası, emeklilere vereceği promosyon rakamını açıkladı

Promosyon ödemesinin yanı sıra emekli maaşını İş Bankası'ndan alan emekliler, ücretsiz EFT ve havale ayrıcalıklarına sahip oluyor, Maximum Kart'lar için kart aidatı ödemiyor
 12 Mart 2020 20:43
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İş Bankası, emeklilere vereceği promosyon rakamını açıkladı

Türkiye İş Bankası, emekli müşterilerine 1.000 TL'ye varan promosyon ödemesinin yanı sıra ilave ayrıcalıklar da sunuyor.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile yapılan anlaşma doğrultusunda emekli maaşını İş Bankası'ndan alan veya maaşını İş Bankası'na taşıyan tüm SGK emeklileri (Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur) ek koşul olmadan 1.000 TL'ye varan promosyon ödemesi alıyor.

Promosyon ödemesinin yanı sıra emekli maaşını İş Bankası'ndan alan emekliler, ücretsiz EFT ve havale ayrıcalıklarına sahip oluyor, Maximum Kart'lar için kart aidatı ödemiyor.

İş Bankası'nın ülke genelindeki yaygın şube ve Bankamatik ağı ile fiziken her yerden ulaşılabilir olması, emeklilere büyük kolaylık sağlıyor. Emekliler aynı zamanda İşCep, Maximum Mobil gibi mobil bankacılık uygulamaları sayesinde ister evlerinden isterlerse diledikleri herhangi bir yerden, 7 gün 24 saat hizmet almanın rahatlığını yaşıyor.

2020-2023 dönemi için promosyon ödemeleri, 1 aya karşılık gelen gelir/aylık tutarı üzerinden ve ödemelerine aracılık edilen tüm emekli maaşlarının toplamı dikkate alınıp hesaplanarak 3 yıllığına peşin olarak verilen taahhütler için, 1.500 TL'den düşük (1.500 TL hariç) maaşlar için 750 TL, 1.500-2 bin 500 TL arası (2 bin 500 TL hariç) maaşlar için 875 TL, 2 bin 500 TL ve üzerinde maaşlar için 1.000 TL olacak şekilde yapılıyor.

Söz konusu promosyon ödemeleri; İş Bankası'nca en az bir kere emekli maaş ödemesi yapılmış olması ve 3 yıl süre ile emekli maaşını İş Bankası aracılığıyla almayı taahhüt etmeleri kaydıyla ilave bir ek koşul olmadan gerçekleştiriliyor.

Ayrıca, emekli maaşını İş Bankası'ndan alan emekliler, Maximum Kart ve ek kartları için aidat ödemiyor, İşCep ve İnternet Şubesi'nden sınırsız havale ve aylık 3 adet ücretsiz EFT yapma ayrıcalığına sahip oluyor.
Anadolu Ajansı
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