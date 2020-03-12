Fahrettin Altun: Kaynağı belirsiz içeriklere itibar etmeyin

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, vatandaşların sosyal medyada koronavirüs gündemini takip ederken, doğru bilgi ve haberlere daha etkili bir şekilde ulaşabilmeleri için önerilerde bulundu.

Altun, Twitter hesabından, İletişim Başkanlığınca hazırlanan "Koronavirüs gündemini sosyal medyadan takip ederken dikkat edilmesi gereken hususlar" başlıklı infografiği paylaştı.

Sosyal medyanın farklı platformlarında koronavirüs gündemiyle ilgili birçok asılsız iddia, yorum ve degerlendirmeler yapıldığı ve vatandasların hassasiyetinin suistimal edilerek bahse konu içeriklerin hızla yayıldığı belirtilen paylaşımda, "Bu dezenformasyon ve manipülasyon unsurlarının yayılımını engellemek, kamuoyunun daha dogru ve etkili bilgilenmesini saglayabilmek adına yetkili organlarımız çalısmalarını titizlikle sürdürmektedir. Süreç seffaf bir biçimde yönetilmekte, her asamada kamuoyu bilgilendirilmekte, bu vesileyle her türlü yalan içerigin önüne geçilmesi amaçlanmaktadır. Bu noktada önemli bir sorumluluk da sosyal medyayı etkin kullanan vatandaslarımıza düsmektedir." ifadelerine yer verildi.

Söz konusu infografikte öneriler şöyle sıralandı:

"- Hasta sayısı, lokasyonu, durumu ve hastalara yönelik uygulanan tedbirler gibi maddi bilgiler içeren konularda resmi makamlar dısında paylasılan içeriklere itibar edilmemelidir.

- Kaynagı belirtilmeyen, etkilesimi arttırmak amacıyla 'Son dakika' gibi dikkat çekici baslıklarla servis edilen ve dogrulugu teyit edilmemis haberlere dikkat edilmeli, bu gibi içerikler farklı mecralarda paylasılarak yayılımına destek olunmamalıdır.

- Tüm bilgilendirme faaliyetleri, basta Saglık Bakanlıgı ve Bakanlık nezdinde Bilim Kurulu olmak üzere ilgili resmi kanallar vasıtasıyla eksiksiz ve seffaf olarak yapılmaktadır. Sosyal medyada resmi veya akademik güvenilirligi olmayan kisi ya da kurulusların yapmıs oldugu bilgilendirmelere temkinli yaklasılmalıdır.

- Özellikle WhatsApp, Telegram ya da BiP gibi haberlesme uygulamaları vasıtasıyla yayılan, kimligi belirsiz kisilerce olusturulan, kaynagı belirsiz ve anonim olan her türlü ses kaydı ve görüntüye hiçbir sekilde itibar edilmemelidir. Vatandaslarımız bu gibi içerikleri baskalarına göndermemeli, kendisine gönderenleri içerigin güvensiz ve kötü niyetli oldugu yönünde uyarmalı, yayılımını engelleme hususunda telkin etmelidir.

- Saglık Bakanlıgı, Ticaret Bakanlıgı, Milli Egitim Bakanlıgı, Kültür ve Turizm Bakanlıgı, Iletisim Baskanlıgı ya da Diyanet Isleri Baskanlıgı adına farklı sosyal medya platformlarında açılan sahte hesaplara dikkat edilmelidir. Bu kapsamda ilgili kurum ve kurulusların her birinin web sitesinde belirtilmis olan gerçek sosyal medya hesapları takip edilmelidir. Karsılasılan bu tarz sahte hesaplar, ilgili resmi kurumlara bildirilebilir.

- Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs ile mücadele, siyasi, etnik ve din gibi unsurlardan bagımsız olarak, milletçe topyekun yürüttügümüz bir mücadeledir. Meseleyi siyasilestiren ya da ayrıstırıcı dil içeren sosyal medya paylasımlarından uzak durulmalıdır. Iyi niyetli olmayan, ulusal çapta verilen mücadeleye zarar verme amacı tasıyan, kaosu, çatısmayı ya da ayrısmayı tesvik eden içeriklerin yayılımına katkı sunulmamalıdır."