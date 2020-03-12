TBMM Başkanı'ndan vekillere 'koronavirüs' uyarısı

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, koronavirüs önlemleri kapsamında milletvekillerinin, mümkün olduğunca yurt dışı seyahatlerine çıkmamasını, zorunlu olmayan seyahatleri ertelemesini, yurt dışından ülkeye giriş yapılması durumunda hastalığın kuluçka süresi olan 14 gün boyunca istirahat ederek Meclis çalışmalarına katılmamasını istedi.

Şentop, milletvekillerine gönderdiği yazıda, son iki hafta içinde Çin dışında görülen vaka sayısının 13 kat, virüsten etkilenen ülke sayısının ise 3 kat artması sonucu Dünya Sağlık Örgütünün, yeni tip koronavirüsü pandemi ilan ettiğini hatırlattı.

Gerekli tedbirlerin zamanında alınmaması sebebiyle birçok ülkede hızlı bir yayılım gösteren virüsün, Sağlık Bakanlığının süreci başarılı bir biçimde yönetmesi sayesinde 11 Mart 2020'ye kadar Türkiye'de görülmediğini ancak bu tarihte bir vatandaşın virüse yakalandığının açıklandığını belirten Şentop, virüse yakalanan vatandaşın, bu virüsü Avrupa teması üzerinden aldığının bilindiğini kaydetti.

Şentop, koronavirüsün Avrupa ve Asya'daki hızlı yayılımı göz önünde bulundurulduğunda, yurt dışı seyahatlerinin enfekte olma ihtimalini artırdığına işaret ederek, bu nedenle yurt dışı temaslara ilişkin getirilen kısıtlamalara dikkat çekti.

Yeni tip koronavirüsün oluşturduğu küresel sağlık tehdidinin, milletvekillerinin, Meclis personelinin, ailelerinin, ziyaretçilerin ve vatandaşların sağlığının korunması amacıyla TBMM bünyesinde de bazı tedbirlerin alınmasını gerektirdiğini ifade eden Şentop, şunları kaydetti:

"Bu kapsamda Başkanlığımız, başta TBMM'nin ortak alanları olmak üzere makam odaları, milletvekili odaları, çalışma odaları ve salonlarda hijyenin tesisi için gerekli çalışmaların yürütülmesini titizlikle takip etmekte ve Sağlık Bakanlığı ile temas halinde alınabilecek ilave tedbirleri değerlendirmektedir. Bu çerçevede siz sayın milletvekillerimizin de mümkün olduğunca yurt dışı seyahatlerinde bulunmamak ve zorunlu olmayan seyahatleri ertelemek, yurt dışından ülkeye giriş yapılması durumunda hastalığın kuluçka süresi olan 14 gün boyunca istirahat etmek ve Meclis çalışmalarına katılmamak, yakın zamanda yurt dışı geçmişi olan vatandaşlarımızın ziyaret taleplerini bir süre ertelemek ve yine ziyaretçi sayısının mümkün olduğunca azaltılmasını sağlamak konularında gerekli hassasiyeti göstereceğinizden tereddüdüm bulunmamaktadır. İçinde bulunduğumuz bu önemli süreci gerekli tedbirleri alarak zararsız veya en az zararla atlatmak konusunda göstereceğiniz iş birliği için şimdiden teşekkür eder, çalışmalarınızda başarılar dilerim."