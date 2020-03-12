Otogarlarda bilet yoğunluğu

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın 3 hafta boyunca üniversitelerin tatil edileceğini açıklamasının ardından Tokat'ta üniversite öğrencileri terminallere akın etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında bakanlar ve ilgili kurumların katılımıyla gerçekleştirilen korona virüs toplantısının ardından Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın 16 Mart'tan itibaren 3 hafta boyunca üniversitelerin tatil edileceğini açıkladı. Açıklamanın ardından Tokat'ta yüzlerce öğrenci şehirlerarası otobüs terminaline akın etti. Tokat Belediyesi şehir terminali ilk defa önemli bir yoğunlukla karşılaşırken, otobüs firmalarının önlerinde uzun kuyruklar oluştu. Bazı firmaların sistemlerinde aşırı yoğunluktan kilitlenmeler yaşandı. Birçok öğrenci terminalden bilet alamadan ayrılmak durumunda kalırken, otobüs firmaları öğrencilerin mağdur olmaması için ek seferler koymaya başladı.

Cumhurbaşkanlığı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında korona virüsü salgınına karşı alınacak tedbirlere ilişkin toplantı sonrası alınan okullara tatil kararının ardından Denizli otogarında yoğunluk yaşanmaya başladı. Otobüs firmalarının gişeleri önünde uzun üniversite öğrencileri bilet almak için uzun kuyruklar oluşturdu.

Korona virüsü salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında yurt genelinde ilk, orta ve liselerde okullar 16 Mart tarihinden itibaren 1 hafta, üniversitelerin ise anı tarih itibari ile 3 hafta boyunca tatil edilmesine karar verildi. 23 Mart tarihi itibariyle de okullarda uzaktan eğitim yöntemiyle internetten ve televizyon kanallarından öğrencilerin eğitimlerine devam etmeleri imkanı sağlanacak.

Kararın ardından özellikle üniversite öğrencileri Denizli Şehirlerarası Otogarına adeta akın etti. Kararı duyan öğrencilerin büyük çoğunluğu soluğu otogardaki otobüs firmaları gişeleri önünde alırken, birçok firmanın internet sitesinde de yine bilet yoğunluğu yaşandığı öğrenildi. Öğrenciler gişeler önünde uzun kuyruklar oluştururken, bilet almak için adeta bir birleri ile yarıştılar. Otobüs firmaları çalışanları ise ani gelen tatil kararının ardından öğrencilerin bilet taleplerine cevap verebilmek için büyük çaba sarf etti.

Otobüs firmalara karara hazırlıksız yakalandı

Öğrenciler gidecekleri yerlere bilet bulmak için uzun süre kuyruklarda beklerken, otogarda hizmet veren bir otobüs firması yetkilisi Serap Cengiz, tatil kararı alınır alınmaz kendilerine bilgi geldiğini ve o andan itibaren alışılmadık bir yoğunluk başladığını ifade etti. Cengiz, firmalarındaki bütün seferlerin kısa sürede dolduğunu ve satışta olan koltukların kısa sürede bittiğini kaydetti.

Bir başka otobüs firması temsilcisi Yaşar Gökgöz ise akşam haber geldikten sonra çoğunluğu öğrencilerden oluşan yaklaşık 600 kişinin bir anda otogara geldiğini vurguladı. Böyle bir duruma firmaların hazırlıklı olmadığının altını çizen Gökgöz, öğrencilerin firmaların internet sitelerinin yoğunluktan dolayı kilitlenmesi üzerine otogarın yolunu tuttuğunu belirtti.

Bilet bulan öğrenciler gidiş için valiz hazırlıklarına başlarken, bulamayanlar ise firmaların yedek seferler koymaları için gişe önlerinde beklemeye devam ediyor.

Korona virüs tedbirleri kapsamında Türkiye'deki tüm üniversitelerin tatil edilmesinin ardından otogarlarda yoğunluk yaşanmaya başlandı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında bakanlar ve ilgili kurumların katılımıyla gerçekleştirilen korona virüs toplantısının ardından üniversitelerin 3 hafta kesintisiz tatil edildiği açıklandı. Açıklamanın ardından eğitim almak için ailelerinden uzakta bulunan öğrenciler, bulundukları şehirlerdeki otobüs terminallerine adeta akın etti. Bilet almak için uzun kuyruklar oluşturan öğrencilerin yoğun talebine otobüs firmaları da bilet yetiştirmekte güçlük çekti. Yoğunluk nedeniyle bazı firmalar, pek çok şehre ek sefer koydu. Öğrencilerin bulundukları şehirlerden gidişlerinin tüm hafta boyunca devam etmesi bekleniyor.

"Ek seferler çıkardık"

Kırıkkale'de bir otobüs firmasında görevli Yunus Sakallı, yoğunluğun bir anda oluştuğunu belirtti. Mağduriyet yaşanmaması için ellerinden geleni yaptıklarını kaydeden Sakallı, "Korona virüs nedeniyle tatil açıklandı. Ondan sonra oluşan bir yoğunluk. Elimizden geldiği kadar ek sefer çıkarıp yoğunluğu gidermeye çalışıyoruz. Halkın mağdur olmaması için elimizden geleni yapıyoruz. Ben yoğunluk olacağını bekliyordum ama bu kadar olacağını düşünmüyordum. Bizim otobüsler sürekli dezenfekte ediliyor. Mola yerlerinde bile dezenfekte ediliyor. 3 hafta verdiler üniversite öğrencileri için 1 hafta da ilkokul ve ortaokul öğrencileri için verdiler. Herhalde bu yoğunluk 3-5 gün daha devam eder diye düşünüyorum" dedi.

Kırıkkale Üniversitesinde eğitim aldıklarını kaydeden öğrenciler ise, tatil haberlerinin ardından bavullarını toplayarak otogara geldiklerini ve bu kadar yoğunlukla karşılaşacaklarını düşünmediklerini kaydetti.

Korona virüsü sebebiyle üniversitelerin 16 Mart'tan itibaren 3 hafta boyunca tatil edilmesi, Kütahya'da bilet satışı yapan firmaların önünde uzun kuyruklar oluştu.

Tatili memleketlerinde geçirmek isteyen binlerce üniversite öğrencisi, bilet alabilmek için saatlerce kuyrukta bekledi. Bazı öğrenciler, biletlerini alıp memleketlerinin yolunu tutarken, bazıları da bilet bulmak için ek seferleri bekledi. Biletlerini alan öğrenciler, ailelerine kavuşacak olmanın sevincini yaşarken, bazı öğrencilerde alternatif ulaşım için istasyonun yolunu tuttu.

Bu arada, otobüs firmaları da en çok yolcunun olunduğu illere anında seferler düzenlerken, talebin az olduğu iller için liste yaparak, yolcu sayısının artmasını beklediler. Kütahya il genelinde 48 bine yakın üniversite öğrencisi bulunuyor.

Cumhurbaşkanlığı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında korona virüsü salgınına karşı alınacak tedbirlere ilişkin toplantı sonrası alınan okullara tatil kararının ardından Uşak Şehirlerarası Otogarında son yılların en büyük yoğunluğu yaşanmaya başlandı.

Korona virüsü salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında yurt genelinde ilk, orta ve liselerde okullar 16 Mart tarihinden itibaren 1 hafta, üniversitelerin ise anı tarih itibari ile 3 hafta boyunca tatil edilmesine karar verildi. 23 Mart tarihi itibariyle de okullarda uzaktan eğitim yöntemiyle internetten ve televizyon kanallarından öğrencilerin eğitimlerine devam etmeleri imkanı sağlanacak.

Kararın ardından özellikle üniversite öğrencileri Uşak Şehirlerarası Otogarına adeta akın etti. Resmi açıklamanın ardından öğrencilerin otogara adeta akın etmesiyle yoğunluk oluşmaya başladı. İnternet üzerinden bilet satın alınan uygulamaların yoğunluk nedeniyle çökmesi üzerine Uşak otogarının yolunu tutan öğrenciler bilet sıralarında uzun kuyruklar oluşturdu. Tatili memleketlerinde ve ailelerinin yanında değerlendirmek isteyen öğrenci kalabalığının ilerleyen zamanla birlikte arttığı görüldü.

"İnternet sitelerine erişim sağlayamadım için otogara geldim"

Tatili memleketinde değerlendirmek isteyen öğrencilerden Görkem Gesgin, "Önlemin daha erken olması ve virüs artmadan olması çok iyi oldu. İnşallah bilet fiyatları artmamıştır. Biz de sırada bekliyoruz, inşallah alabiliriz" dedi.

İnternet üzerinden bilet alamadığı için otogara geldiğini belirten Ayfer Ay, "Konya'da oturuyorum, buraya okul için geldim. Bence doğru yapılmış bir şey. Çünkü dezenfekte edip sonrasında okula devam etmemiz daha mantıklı. Virüs yayıldıktan sonra pek bir anlamı kalmazdı. Bileti biraz zor buldum. İnternet sitelerine erişim sağlayamadım için buraya gelip alabildim" diye konuştu.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın üniversitelerin 3 hafta boyunca tatil edileceği açıklamasının ardından Erzincan'da üniversite öğrencileri otogarlara koştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri ve bürokratların katılımıyla yapılan toplantı sonrası korona virüsle ilgili alınan tedbirlerin açıklaması Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan geldi. Kalın'ın "16 Mart tarihinden itibaren 3 hafta boyunca üniversitelerimizde tatil edilecektir" açıklamasının ardından Erzincan'da üniversitesi öğrencileri otogara akın etti. Otogarda bilet satan yazıhane önlerinde uzun kuyruklar oluşturan öğrenciler, biletlerin kısa sürede tükendiğini ve ek seferler konulduğu söyledi. Yaklaşık 150 metre kuyruğun oluşturduğu otogarda yazıhane sahiplerinin yüzleri gülerken, öğrenciler kuyruğun bitmemesinden şikayetçi oldu.

Öte yandan korona virüsle mücadele kapsamında Erzincan'daki üniversitede yarın yapılacak olan 14 Mart Tıp Bayramı ve Önlük Giyme Töreni de iptal edildi.