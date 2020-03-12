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Borsa İstanbul'dan fiyatlardaki aşırı oynaklığa tedbir

Pay Piyasasında, içinde bulunduğu pazar ve gruba göre yüzde 20 ya da yüzde 15 olan gün içi fiyat marjı, tüm gruplarda yüzde 10'a düşürüldü
 12 Mart 2020 21:59
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Borsa İstanbul'dan fiyatlardaki aşırı oynaklığa tedbir

Borsa İstanbul yönetimi, pay piyasalarında aşırı oynaklık ve fiyatlardaki sert hareketleri sınırlamak adına aldığı tedbirleri yarından itibaren uygulamaya geçirecek.

Borsa İstanbul tarafından üye kuruluşlara gönderilen duyuruya göre, Pay Piyasası ve Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) gün içindeki hareket aralığını belirleyen fiyat marjları düşürülürken, hisse senedi fiyatlarındaki ani dalgalanmalarda çalışan "devre kesici"ye ilişkin de ayarlamalara gidildi.

Düzenlemeyle Pay Piyasasında, içinde bulunduğu pazar ve gruba göre yüzde 20 ya da yüzde 15 olan gün içi fiyat marjı, tüm gruplarda yüzde 10'a düşürüldü. Mevcut uygulamada yüzde 10 ve yüzde 7,5 olan "devre kesici tetikleme oranı" ise tüm gruplarda yüzde 5'e indirildi.

Hisse senedinin içinde bulunduğu gruba göre 5, 15 ya da 25 dakika olan "devre kesici sonrası emir toplama süresi" ise tüm gruplarda 30 dakikaya çıkarıldı.

VİOP'ta fiyat marjları ise endeks vadeli işlem sözleşmelerinde yüzde 15'ten yüzde 10'a, pay vadeli işlem sözleşmelerinde yüzde 20'den 10'a düşürüldü.

Duyuruda, yeni düzenlemelerin 13 Mart'tan itibaren ikinci bir duyuruya kadar geçerli olacağı ifade edildi.

Analistler, yeni düzenleme ile hisse senetlerinin gün içinde, bir önceki kapanışa göre en fazla yüzde 10 aşağı ya da yukarı yönlü hareket edebileceğine belirterek, tek emirle yüzde 5'lik bir hareket görülecek olması durumunda ise devre kesicinin çalışacağını ifade etti.

Devre kesici çalıştığında hisse senedinin anlık işleme 30 dakika boyunca durdurulacağını aktaran analistler, bu zaman diliminde yatırımcıların sisteme emir ileterek, 30 dakikanın dolmasının ardından emirlerin eşleştirilmesini bekleyeceklerini söyledi.

Analistler, yeni düzenlemelerle dünya borsalarıyla birlikte Borsa İstanbul'da etkili olan aşırı oynaklığın azaltılabileceğini ve panik ortamında bireysel yatırımcıların zararlarının sınırlanacağını dile getirdi.

Yeni tip koronavirüs salgınının neden olduğu endişelerle bugün dünya borsalarında yüzde 10'ları aşan tarihi düşüşler görülürken, BIST 100 endeksi de yüzde 7,26 değer kaybederek günü 93.639,50 puandan tamamlamıştı.
Anadolu Ajansı
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