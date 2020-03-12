18 Mart'taki öğretmen atama töreni iptal edildi
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 18 Mart'ta yapılacak 20 bin atama töreninin iptal edildiğini açıkladı
|12 Mart 2020 22:13
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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, CNN Türk'te soruları cevapladı.
Bakanı Selçuk, 18 Mart'ta yapılacak 20 bin atama töreninin iptal edildiğini açıkladı.
Bu tür törenlerin bir trafik yarattığını ve bunu istemediklerini belirtti.
Bakan Selçuk törenin 18 Mart'ta sembolik olarak yapılacağını ifade etti
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