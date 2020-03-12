İBB Meclisi, 202 kadro alımı talebini reddetti

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi, 23 Ekim 2019'da Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmenliği görevine getirilen Mehmet Ergen'in pozisyon ve sözleşmesinin vize edilmesi ile boş kadro taleplerine izin vermedi.

İBB Meclisi'nin mart ayı ikinci birleşiminde, İnsan Kaynakları Şube Müdürlüğü tarafından hazırlanan sözleşmeli sanatçı, uzman memurların ücretlerini içeren vize işlemleri ele alındı.

İBB Şehir Tiyatroları kadrosunda bulunan ve 250 kişiyi kapsayan teklifle ilgili olarak, İBB Meclisi Hukuk Komisyonu ve Temel Haklar Komisyonu müşterek rapor hazırladı.

Komisyon görüşünde, Mehmet Ergen'in pozisyon ve sözleşmesinin vize edilmesi ile ilgili teklif reddedilirken, diğer personelle ilgili kısım kabul edildi.

Komisyonların ortak raporunda şu ifadelere yer verildi:

"Teklif komisyonlarımızca incelenmiş olup, Mehmet Ergen'in belirtilen pozisyona atanabilmesi için öncelikle sanatçı kadrosuna alınması ile ilgili belediye meclisine talep yapılması, meclis onayı sonrası kadroya alınması, sonra vizesinin talep edilmesi gerektiği halde bu usulün uygulanmadığı, kadroya alınırken gerekli yasal prosedürün uygulanıp uygulanmadığının belli olmadığı, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na muhalefet sebebiyle hakkında açılan davada telif hakkını ihlal ettiğini kabul ederek eylemi sabit olan kişinin 'Genel Sanat Yönetmeni' kadrosuna atanmasının hukuka uygun olmadığı, belirtilen sebeplerle Mehmet Ergen'in pozisyon ve sözleşmesinin vize edilmesi teklifinin reddi uygun bulunmuştur. Diğer sözleşmeli (sanatçı) personelin (münhal kadrolar hariç) isimleri karşılarında belirtilen ödenecek ücret, 01.01.2020 tarihinden geçerli olmak üzere vize edilmesi, münhal kadroların vize edilmesi talebinin reddi komisyonlarımızca uygun bulunmuştur."

CHP Grubu, hazırlanan rapora muhalefet şerhi düştü.

Muhalefet şerhinde, "Raporun gerekçesinde genel sanat yönetmeni için kişiye özel bir uygulama yapılması usule aykırıdır. Yine boş kadro yapısında değişiklik yapılmama usule uygun olmayıp belediyenin hizmetin gereklerini yerine getirme amacı ile ilgili bir talep olduğu açık olduğundan raporun bu kısımlarına katılmıyoruz." denildi.

Rapor ekinde çalışanlara ödenecek brüt ücretler 4 bin 144 lira ile 7 bin 987 lira arasında değişiyor.

Ayrıca boş bırakılan 202 kadro alımı talebi ise reddedildi.

Meclis'te AK Parti'li ve CHP'li üyeler arasında tartışmaya yol açan konu, komisyon raporu doğrultusunda oy çokluğu ile kabul edildi.

Yönetmen ve çevirmen Mehmet Ergen, İBB Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmenliği görevine 23 Ekim 2019'da getirilmişti.