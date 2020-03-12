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İBB başkan danışmanlarının maaşlarına zam

İstanbul Büyükşehir Belediyesinde (İBB) görev yapan başkan danışmanlarının maaşı 1125 lira sosyal denge sözleşme tazminatı eklenerek brüt 11 bin 556 liraya çıkartıldı.
 12 Mart 2020 22:23
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İBB başkan danışmanlarının maaşlarına zam

İstanbul Büyükşehir Belediyesinde (İBB) görev yapan başkan danışmanlarının maaşı 1125 lira sosyal denge sözleşme tazminatı eklenerek brüt 11 bin 556 liraya çıkartıldı.

1. Başkanvekili Zeynel Abidin Okul'un başkanlığında toplanan İBB Meclisi'nde, başkan danışmanlarının aldıkları ücretler ele alındı.

İBB Meclisi mart ayı komisyon raporlarına göre, İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanlığı İnsan Kaynakları Şube Müdürlüğünün başkanlık makamına gönderdiği yazıda, "Başkan danışmanlarına Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreterine ödenen brüt aylık miktarın yüzde 75'ini aşmamak kaydı ile belediye meclisinin belirlediği miktarda brüt ücret ödenir." hükmünün yer aldığı belirtildi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yayınlanan Mali ve Sosyal Haklar konulu genelge ile belirlenen memur maaş katsayısına göre Genel Sekreter maaşı artış göstereceğinden başkan danışmanlarının mevcut brüt ücretlerinin yeniden hesaplanması istenilen edilen yazıda, şöyle denildi:

"16 Ocak 2020 tarihli İBB Meclis kararı ile başkan danışmanlarının brüt ücreti 10 bin 431 lira olarak uygun görülmüştür. Başkanlığımız ile Belediye Özel İdare Çalışanları Birliği Sendikası (Bem-Bir-Sen) arasında imzalanan Sosyal Denge Tazminatı Sözleşmesi ile Genel Sekreter'in maaşına 1500 lira brüt sosyal denge tazminatı eklenmiştir. İBB Genel Sekreteri'nin brüt maaşı 15 bin 409 liradır. İlgili kanun gereği danışmanlara ödenecek ücret oranı Genel Sekreter'in brüt maaşının yüzde 75'ini aşmamak üzere hesaplanacağından yeni yapılan hesaplama ile 11 bin 556 TL brüt ücret tespit edilmiştir."

Plan ve Bütçe Komisyonu da genel sekreterin brüt maaşı olan 15 bin 409 liranın yüzde 75'ine denk gelen 11 bin 556 liralık maaş konusunda "uygun" görüşü bildirdi.

Meclis'te yapılan oylamada karar oy birliğiyle kabul edildi.
Anadolu Ajansı
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