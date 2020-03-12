AK Parti Siyaset Akademisi, askıya alındı
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, koronavirüs tedbirleri kapsamında, AK Parti Siyaset Akademisi'nin tedbiren askıya alındığını bildirdi.
|12 Mart 2020 22:28
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, koronavirüs tedbirleri kapsamında, AK Parti Siyaset Akademisi'nin tedbiren askıya alındığını bildirdi.
Dağ, Twitter hesabından "AR-GE Başkanlığımızca düzenlenmekte olan Siyaset Akademisi 19'uncu dönem eğitim faaliyeti, koronavirüse karşı alınan önlemler nedeniyle, katılımcılarımızın sağlık ve güvenliği gözetilerek, tedbiren askıya alınmıştır." bilgisini paylaştı.
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