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AK Parti Siyaset Akademisi, askıya alındı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, koronavirüs tedbirleri kapsamında, AK Parti Siyaset Akademisi'nin tedbiren askıya alındığını bildirdi.
 12 Mart 2020 22:28
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AK Parti Siyaset Akademisi, askıya alındı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, koronavirüs tedbirleri kapsamında, AK Parti Siyaset Akademisi'nin tedbiren askıya alındığını bildirdi.

Dağ, Twitter hesabından "AR-GE Başkanlığımızca düzenlenmekte olan Siyaset Akademisi 19'uncu dönem eğitim faaliyeti, koronavirüse karşı alınan önlemler nedeniyle, katılımcılarımızın sağlık ve güvenliği gözetilerek, tedbiren askıya alınmıştır." bilgisini paylaştı.
Anadolu Ajansı
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