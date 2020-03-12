1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Cuma Namazı kılınacak mı? İşte aldığımız bilgiler

Koronavirüs vakası ülkemizde de görüldü. Vakanın tespit edilmesinin ardından pek çok etkinlik iptal edildi ya da ertelendi. Tüm ülkede tedbirler üst seviyeye çıkarıldı. 13 Mart Cuma günü öncesinde milyonlarca kişi Cuma namazının kılınıp kılınmayacağını araştırmaya başladı. Diyanet İşleri Başkanlığından aldığımız bilgiye göre yarın Cuma namazı kılınacak
 12 Mart 2020 22:41
Yazdır
Cuma Namazı kılınacak mı? İşte aldığımız bilgiler

Cuma Namazının toplu halde cemaat şartıyla kılınması mecburiyetindrn dolayı çoğu insan şu an internet sitelerinde "CUMA NAMAZI KILINACAK MI?" sorusuyla arama yapıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı sitesinden de konu hakkında açıklama var mı diye takip edilmekte.

Yarın cuma namazı kılınacak mı?

Memurlar.net olarak bu konuyu Diyanet İşleri Başkanlığına sorduk. Başkanlık yetkilileri yarın Cuma namazının kılınacağını ve hutbenin konusunun da koronavirüs olacağını belirtti. Hutbe için tıklayınız.
Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
25 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Memurların yurt için görevlendirilmeleri sınırlandırılmalı
13 Mart 2020 00:09		 İBB'ye ait 21 kütüphane koronavirüs nedeniyle kapatıldı
12 Mart 2020 23:48
Salda Gölü'nü korumak için sıkı koruma tedbirleri alındı
12 Mart 2020 23:33		 Çevre Bakanlığı, 81 il valiliğine genelge gönderdi
12 Mart 2020 23:14
Bakanlık açıkladı! Sanatsal etkinlikler de ertelendi
12 Mart 2020 22:33		 18 Mart'taki öğretmen atama töreni iptal edildi
12 Mart 2020 22:13
Bursa'da borcu olan abonelerin suları kesilmeyecek
12 Mart 2020 22:03		 Ücretli öğretmenler tatilde ücret alacak mı?
12 Mart 2020 21:47
Bakan açıkladı. Öğretmenler ve idarciler okula gidecek mi?
12 Mart 2020 21:39		 Pazar günü EKYS yapılacak mı?
12 Mart 2020 21:19
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
00:03 - 13 Mart 2020'den önemli gündem başlıkları00:02 - Akademik personelin istifası hangi esaslara tabidir?23:58 - Ev fiyatına tespih!23:53 - 'Takım ligde kalırsa arabamı kulübe hediye edeceğim'23:48 - İBB'ye ait 21 kütüphane koronavirüs nedeniyle kapatıldı23:43 - Yozgat'taki maske fabrikası üretimini artırdı23:38 - Bu okulu bitiren öğrencilere iş teklifi yağıyor23:33 - Salda Gölü'nü korumak için sıkı koruma tedbirleri alındı23:27 - Saadet Partisi kongre ve salon toplantılarını erteledi23:21 - TBMM Mart sonuna kadar ziyaretçi almayacak
23:19 - Döviz mevduat hesapları rekor kırdı!23:14 - Çevre Bakanlığı, 81 il valiliğine genelge gönderdi23:09 - Dolar, yükselişini sürdürüyor23:06 - Sırbistan Cumhurbaşkanı, öksürük krizine girdi!23:04 - Kolonyacı kardeşler: 1 günde 6,5 ton kolonya sattık22:59 - Memleketlerine gitmek isteyen üniversite öğrencilerinin bilet telaşı22:56 - Fransa'da tüm eğitim kurumları kapatılacak22:52 - ABD medyası, Türkiye üzerinde manipülasyon yapıyor
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Sağlık Bakanlığını, koronavirüsle ilgili olarak aldığı tedbirlerden dolayı, başarılı buluyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Akademik personelin istifası hangi esaslara tabidir?
13 Mart 2020'den önemli gündem başlıkları
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
pezevenk sözünün eleştiri sayılması 2
italya 2
trendyol'un makarnayı 16 liraya satması 3
Ventolin 1
kolonya 5
Ecem Erkek 1
astım 1
Kara orman 1
corona 2
Contagion 2
SON İLANLAR
Yalova Atatürk Bahçe Kültürleri Arş. Ens. Geçici İşçi Alım İlanı
Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri 13 Uzman Yardımcısı Alacak
Necmettin Erbakan Üniversitesi 25 İşçi Alacak
Mersin Seltaş 1 İşçi Alacak
Karabük Ihlamur Teras Turizm 5 İşçi Alacak
Karabük Eskipazar Belediyesi 1 İşçi Alacak
Metro İstanbul Engelli 27 İşçi Alacak
İstanbul Maltepe Sağlık Geçici 4 İşçi Alacak
İstanbul Karturşaş 1 İşçi Alacak
İstanbul Eyüpsultan Belediyesi 12 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam