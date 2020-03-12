Cuma Namazı kılınacak mı? İşte aldığımız bilgiler

Cuma Namazının toplu halde cemaat şartıyla kılınması mecburiyetindrn dolayı çoğu insan şu an internet sitelerinde "CUMA NAMAZI KILINACAK MI?" sorusuyla arama yapıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı sitesinden de konu hakkında açıklama var mı diye takip edilmekte.

Yarın cuma namazı kılınacak mı?

Memurlar.net olarak bu konuyu Diyanet İşleri Başkanlığına sorduk. Başkanlık yetkilileri yarın Cuma namazının kılınacağını ve hutbenin konusunun da koronavirüs olacağını belirtti. Hutbe için tıklayınız.