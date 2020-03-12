Cuma Namazı kılınacak mı? İşte aldığımız bilgiler
Koronavirüs vakası ülkemizde de görüldü. Vakanın tespit edilmesinin ardından pek çok etkinlik iptal edildi ya da ertelendi. Tüm ülkede tedbirler üst seviyeye çıkarıldı. 13 Mart Cuma günü öncesinde milyonlarca kişi Cuma namazının kılınıp kılınmayacağını araştırmaya başladı. Diyanet İşleri Başkanlığından aldığımız bilgiye göre yarın Cuma namazı kılınacak
|12 Mart 2020 22:41
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Cuma Namazının toplu halde cemaat şartıyla kılınması mecburiyetindrn dolayı çoğu insan şu an internet sitelerinde "CUMA NAMAZI KILINACAK MI?" sorusuyla arama yapıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı sitesinden de konu hakkında açıklama var mı diye takip edilmekte.
Yarın cuma namazı kılınacak mı?
Memurlar.net olarak bu konuyu Diyanet İşleri Başkanlığına sorduk. Başkanlık yetkilileri yarın Cuma namazının kılınacağını ve hutbenin konusunun da koronavirüs olacağını belirtti. Hutbe için tıklayınız.
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