İBB Meclisi dış borçlanmaya onay verdi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi, metro projeleri ile Atık Yakma ve Enerji Üretim Tesisi için toplam 436 milyon avro borçlanma için İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yetki verilmesini kararlaştırdı.

Birinci Başkanvekili Zeynel Abidin Okul'un başkanlığında toplanan İBB Meclisi, iç ve dış borçlanma taleplerini ele aldı.

İBB iştiraki olan KİPTAŞ AŞ'nin Vergi Dairesine, Milli Emlak Müdürlüğüne ve İstanbul'un muhtelif ilçe belediyelerine olan vadesi geçmiş ve henüz vadesi gelmemiş borçlarını ödemesi amacıyla 208 milyon liraya kadar borçlanma yapılabilmesi için İBB Başkanı İmamoğlu'na yetki verilmesi talebi Meclis'te oy birliği ile kabul edildi.

- Metrolar için 286 milyon 957 bin avro dış borçlanma

Meclis'te, Mali Hizmetler Daire Başkanlığı Finansman Müdürlüğünün dış borçlanma talepleri de ele alındı.

Müdürlüğün, "Eminönü-Alibeyköy Tramvay Hattı inşaat ve araç alım işi" için 98 milyon 631 bin 803 avro ve "Dudullu-Bostancı Metrosu inşaat ve elektromekanik işleri, yer altı aktarma merkezleri, depo alanı, yönetim merkezi ile kontrol merkezi inşaatı" projesi için de 188 milyon 325 bin 406 avro tutarında dış borçlanma yapılması için İBB Başkanı İmamoğlu'na yetki verilmesi istendi.

Ayrıca Mali Hizmetler Daire Başkanlığı Finansman Müdürlüğünün ihalesi 24 Temmuz 2017'de ihalesi yapılan "İBB Atık Yakma ve Enerji Üretim Tesisi Projesi"nde kullanılmak üzere 150 milyon avro ve sigorta primi tutarında dış borçlanma yetkisi istendi.

Plan ve Bütçe Komisyonunun uygun gördüğü toplam 436 milyon 957 bin 209 avroluk dış borçlanma talebi Meclis'te oy birliği ile kabul edildi.