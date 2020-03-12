Sırbistan Cumhurbaşkanı, öksürük krizine girdi!
Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, koronavirüs ile ilgili basın toplantısı düzenlediği sırasında öksürük krizine girdi.
|12 Mart 2020 23:06
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Çin'de ortaya çıkan ve 5 bine yakın insanın hayatını kaybetmesin yol açan son olarak Türkiye'de de görülen koronavirüs dünyayı tehdit etmeye devam ediyor.
ABD Başkanı Donald Trump'ın ölümcül virüse yakalandığı iddiaları gündemdeki sıcaklığını korurken son olarak Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'in son görüntüsü tedirgin etti.
VUCIC'IN ZOR ANLARI
Son olarak Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'in koronavirüs ile ilgili açıklamalar yaptığı bir toplantıda yaşadığı zor anlar gündeme oturdu. Vucic'in soruları yanıtlarken sert bir şekilde öksürdüğü gözlerden kaçmadı. Öksürük, virüsün başlıca belirtileri arasında yer alıyor.
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