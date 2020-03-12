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Dolar, yükselişini sürdürüyor

Dolar kuru, koronavirüs paniğinin piyasayı sarması üzerine yüzde 1,3 yükselişle 6,31'i aşarak Eylül 2018'den beri en yüksek seviyeye ulaştı!
 12 Mart 2020 23:09
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Dolar, yükselişini sürdürüyor

Dolar kuru, koronavirüs paniğinin piyasayı sarması üzerine yüzde 1,3 yükselişle 6,31'i aşarak Eylül 2018'den beri en yüksek seviyeye ulaştı!

Borsa İstanbul'da ise satışlar gün içinde artarak saat 17:44 itibariyle yüzde 7'ye ulaştı! Bankacılık endeksi yüzde 7,62 düşüş sergiliyor.

Avro ise; an itibariyle 7,07'den alıcı buluyor.

Memurlar.Net
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