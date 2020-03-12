Dolar, yükselişini sürdürüyor
Dolar kuru, koronavirüs paniğinin piyasayı sarması üzerine yüzde 1,3 yükselişle 6,31'i aşarak Eylül 2018'den beri en yüksek seviyeye ulaştı!
|12 Mart 2020 23:09
|Yazdır
Dolar kuru, koronavirüs paniğinin piyasayı sarması üzerine yüzde 1,3 yükselişle 6,31'i aşarak Eylül 2018'den beri en yüksek seviyeye ulaştı!
Borsa İstanbul'da ise satışlar gün içinde artarak saat 17:44 itibariyle yüzde 7'ye ulaştı! Bankacılık endeksi yüzde 7,62 düşüş sergiliyor.
Avro ise; an itibariyle 7,07'den alıcı buluyor.
3 Yorum yapıldı
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
İLGİLİ HABERLER
|Borsa, günü düşüşle tamamladı
12 Mart 2020 18:19
|Çeyrek altın günü kaç TL'den tamamladı?
12 Mart 2020 17:30
|Altın fiyatlarında sert düşüş
12 Mart 2020 17:20
|Gün sonu döviz fiyatları
12 Mart 2020 17:14
|Merkez Bankası rezervleri azaldı
12 Mart 2020 15:01
|Borsa, günün ilk yarısında geriledi
12 Mart 2020 13:16
|Çeyrek altın ne kadar?
12 Mart 2020 12:55
|Gün ortasında doların yükselişi devam ediyor
12 Mart 2020 12:04
|Gram altın 329 lira seviyelerinde
12 Mart 2020 11:16
|Borsa güne düşüşle başladı
12 Mart 2020 10:10