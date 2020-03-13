Memurların yurt içi görevlendirilmeleri sınırlandırılmalı

Beştepe'de yapılan kabine toplantısı sonrasında bir çok tedbir açıklandı. Bu tedbirlerden birisi okulların Nisan ayındaki ara tatilinin öne alınması diğeri ise yurt dışı görevlendirilmelerin izne tabi tutulmasıydı.

Ara tatilin öne çekilmesi sonrasında Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, virüsün yayılmasını engellemek için, ailelerin şehir dışına çıkmamasını istedi.

Diğer ülkelerdeki tedbirlere baktığmıızda da, salgını önlemek için şehirlerarası ziyaretlerin dahi sınırlandığını görmüştük.

Cumhurbaşkanlığı bu konuda henüz bir açıklama yapmadı ancak kamu görevlilerinin çok hayati ve elzem bir durum olmadıkça yurt için görevlendirilmelerinin de sınırlandırılmasına yönelik bir tedbir alınmasında fayda bulunmaktadır.