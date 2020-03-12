Döviz mevduat hesapları rekor kırdı!
|12 Mart 2020 23:19
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TCMB brüt döviz rezervleri 6 Mart'ta biten işlem haftasında 77,41 milyar dolardan 75,14 milyar dolara geriledi.
28 Şubat işlem haftasında 38,0 milyar dolar olan net uluslararası rezervler 6 Mart'ta biten işlem haftasında 37,18 milyar dolara geriledi.
28 Şubat haftasında 107,8 milyar dolar olan merkezin toplam rezervi, 6 Mart'ta biten işlem haftasında 106,8 milyar dolara geriledi.
Aynı haftada 29,65 milyar dolar olan altın rezervi, 6 Mart'ta biten işlem haftasında 31,70 milyar dolara yükseldi.
Son haftada TCMB'nin brüt döviz rezervleri 2,3 milyar dolar azalırken altın rezervleri ise artmaya devam etti.
6 Mart işlem haftasında yabancı yatırımcı net 650 milyon dolarlık menkul kıymet sattı.
Yurt içi yerleşiklerin döviz mevduat hesapları ise geçen haftanın ardından bu hafta da rekor tazeledi. 28 Şubat haftasında 199,735 milyar dolara çıkarak tarihi zirve yapan döviz hesapları son haftada da 2 milyar artışla 201,702 milyar dolara yükselerek tarihi rekor kırdı. Mevduatlar içinde gerçek kişilerin hesapları 124,517 milyar dolar, tüzel kişilerin hesapları 77,184 milyar dolar oldu.
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