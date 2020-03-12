Saadet Partisi kongre ve salon toplantılarını erteledi
Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Hasan Bitmez, yapılması planlanan il, ilçe, kongreleri ile divan ve tüm salon toplantılarını ertelediklerini bildirdi.
|12 Mart 2020 23:27
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Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Hasan Bitmez, yapılması planlanan il, ilçe, kongreleri ile divan ve tüm salon toplantılarını ertelediklerini bildirdi.
Bitmez, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Saadet Partisi olarak önümüzdeki iki hafta sonu yapılması planlanan il, ilçe kongreleri, divan ve tüm salon toplantılarımızı ülkemiz genelinde koronavirüs sebebiyle alınan tedbirler kapsamında ertelediğimizi parti mensuplarımıza ve kamuoyuna saygı ile duyururuz." ifadesini kullandı.
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