Salda Gölü'nü korumak için sıkı koruma tedbirleri alındı
|12 Mart 2020 23:33
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Burdur Valiliğince, Salda Gölü'nün doğal yapısının korunması amacıyla göl ve çevresi için bazı yasaklar getirildi.
AA muhabirinin Bakanlıktan aldığı bilgiye göre, beyaz kumu ve turkuaz mavisi rengiyle "Türkiye'nin Maldivleri" olarak adlandırılan, kendine özgü yapısıyla son dönemde yoğun ziyaretçi akınına uğrayan Salda Gölü ve çevresinin korunması amacıyla sıkı tedbirler alındı.
Endemik türleriyle aynı zamanda uluslararası öneme de sahip olan gölde, 2018'den itibaren artan insan ve araç baskısının oluşturabileceği olumsuzlukları engellemek amacıyla daha önce alınan imar ve çevre kirliliğini önleyici tedbirlere ilave getirilerek, Salda Gölü'nün güzelliği gelecek kuşaklara aktarılacak.
Mahalli Çevre Kurulunca, gölün en çok insan ve araç yoğunluğunun yaşandığı Beyaz Adalar ve Halk Plajı bölgelerini kapsayacak şekilde alınan tedbirler uyarınca, ahşap bariyerlerle çevrilen hat ile kıyı arasında kalan alanda artık çukur açılamayacak, çamur banyosu yapılamayacak, gölün tabanı ile sahilden killi çamur ve kum alınamayacak.
Alana yiyecek ve içecek sokulmasına, piknik yapılmasına ve göl havzasında ateş yakılmasına izin verilmeyecek.
Göl içinde ve duş alanlarında şampuan, sabun gibi kozmetik ürünleri kullanılamayacak, şezlong ve buna benzer malzemeler bölgeye sokulamayacak, çadır kurulamayacak.
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