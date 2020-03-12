1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Yozgat'taki maske fabrikası üretimini artırdı

Yozgat'ta maske üretimi yapan Süleyman Doğan, artan siparişlere yetişebilmek için 3 vardiya çalıştıklarını bildirdi.
 12 Mart 2020 23:43
Yazdır
Yozgat'taki maske fabrikası üretimini artırdı

Yozgat'ta maske üretimi yapan Süleyman Doğan, gazetecilere yaptığı açıklama, Organize Sanayi Bölgesindeki fabrikalarında 10 yıldır maske ürettiklerini belirtti.

Ürünlerinin yüzde 80'ini Almanya, Fransa, İtalya, Danimarka, Hollanda gibi Avrupa ülkeleri ile Dubai ve zaman zaman da Çin'e gönderdiklerini belirten Doğan, "Koronavirüsün çıkmasıyla maskeye yoğun talep oldu. Siparişlere yetişemiyoruz. Geçen yıl bugüne göre siparişlerimiz yüzde bine varan oranda arttı." dedi.

Doğan, siparişlerin yüzde 80'ini ihraç ettiklerin vurgulayarak şunları söyledi:

"Yurt içinde fiyat artımı olmadı, müşterilerimize eski fiyattan veriyoruz. Yurt dışında ise fiyatlar oldukça yükseldi. Siparişlere yetişmek için kapasite artırımı yaptık, yeni makineler aldık, vardiyayı artırdık. Bu yıl aldığımız 50 milyon siparişin 30 milyonunu teslim ettik, üretime devam ediyoruz. Yeni siparişlerimize de süre veriyoruz."
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Döviz mevduat hesapları rekor kırdı!
12 Mart 2020 23:19		 Borsa İstanbul'dan fiyatlardaki aşırı oynaklığa tedbir
12 Mart 2020 21:59
İş Bankası, emeklilere vereceği promosyon rakamını açıkladı
12 Mart 2020 20:43		 Uludağ Ekonomi Zirvesi'ne 'koronavirüs' ertelemesi
12 Mart 2020 20:27
Bireysel kredi borcundan takibe alınanların sayısı ocakta azaldı
12 Mart 2020 12:15		 Kolonya üreticileri siparişleri yetiştirmeye çalışıyor
12 Mart 2020 11:29
Makarna üreticilerinden fiyat artışı tepkisi
12 Mart 2020 11:16		 İş gücü dünya genelinde israf ediliyor
12 Mart 2020 11:13
BES fonları son yıllardaki en iyi performansını gösterdi
12 Mart 2020 10:19		 Tarımda teknoloji geliştirme projelerine destek verilecek
12 Mart 2020 09:03
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
00:10 - Genelge yayımlandı... Kamu personelinin yurt dışına çıkışı sınırlandırıldı00:09 - Memurların yurt için görevlendirilmeleri sınırlandırılmalı00:03 - 13 Mart 2020'den önemli gündem başlıkları00:02 - Akademik personelin istifası hangi esaslara tabidir?23:58 - Ev fiyatına tespih!23:53 - 'Takım ligde kalırsa arabamı kulübe hediye edeceğim'23:48 - İBB'ye ait 21 kütüphane koronavirüs nedeniyle kapatıldı23:43 - Yozgat'taki maske fabrikası üretimini artırdı23:38 - Bu okulu bitiren öğrencilere iş teklifi yağıyor23:33 - Salda Gölü'nü korumak için sıkı koruma tedbirleri alındı
23:27 - Saadet Partisi kongre ve salon toplantılarını erteledi23:21 - TBMM Mart sonuna kadar ziyaretçi almayacak23:19 - Döviz mevduat hesapları rekor kırdı!23:14 - Çevre Bakanlığı, 81 il valiliğine genelge gönderdi23:09 - Dolar, yükselişini sürdürüyor23:06 - Sırbistan Cumhurbaşkanı, öksürük krizine girdi!23:04 - Kolonyacı kardeşler: 1 günde 6,5 ton kolonya sattık22:59 - Memleketlerine gitmek isteyen üniversite öğrencilerinin bilet telaşı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Sağlık Bakanlığını, koronavirüsle ilgili olarak aldığı tedbirlerden dolayı, başarılı buluyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Akademik personelin istifası hangi esaslara tabidir?
13 Mart 2020'den önemli gündem başlıkları
Memurların yurt için görevlendirilmeleri sınırlandırılmalı
Genelge yayımlandı... Kamu personelinin yurt dışına çıkışı sınırlandırıldı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Hiferozmi 1
'KAPILARI AÇARIM'DERKEN ŞAKA YAPIYORUM SANDILAR 2
otogarın ana baba günü olması 1
kamil koç'un muavin uygulamasını geri getirmesi 2
15.03.2020 galatasaray vs beşiktaş maçı 1
italya'nın komple karantinaya alınması 3
la liga'nın askıya alınması 1
Malazgirt 1071 1
ronaldo'nun virüs sebebiyle juventus'a dönmemesi 1
ense ağrısı 3
SON İLANLAR
Yalova Atatürk Bahçe Kültürleri Arş. Ens. Geçici İşçi Alım İlanı
Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri 13 Uzman Yardımcısı Alacak
Necmettin Erbakan Üniversitesi 25 İşçi Alacak
Mersin Seltaş 1 İşçi Alacak
Karabük Ihlamur Teras Turizm 5 İşçi Alacak
Karabük Eskipazar Belediyesi 1 İşçi Alacak
Metro İstanbul Engelli 27 İşçi Alacak
İstanbul Maltepe Sağlık Geçici 4 İşçi Alacak
İstanbul Karturşaş 1 İşçi Alacak
İstanbul Eyüpsultan Belediyesi 12 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam