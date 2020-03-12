İBB'ye ait 21 kütüphane koronavirüs nedeniyle kapatıldı
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı 21 kütüphane koronavirüs tedbirleri kapsamında geçici süreyle kapatıldı.
|12 Mart 2020 23:48
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı 21 kütüphane koronavirüs tedbirleri kapsamında geçici süreyle kapatıldı.
Konuyla ilgili açıklama yapan İBB Kültür Varlıkları Daire Başkanı Mahir Polat koronavirüs tedbirleri kapsamında Atatürk Kitaplığı da dahil İBB'ye ait tüm kütüphanelerin geçici süreyle kapatıldığını belirtti.
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