Ev fiyatına tespih!

Mardinli Kemal Bozkurt'un kurduğu Osmanlı Tesbihçilik tarafından imal edilen kehribar tespih 300 bin liraya satışa çıkartıldı. Türkiye'nin en önemli tespih ustalarından olan Kemal Bozkurt tarafından 19 yıl önce yapılan özel tespih görenlerin de dikkatini çekiyor. Fiyatının bu kadar yüksek olma sebebi de, Osmanlı döneminden kalma parçalar kullanılarak haftalar süren yapım aşaması olduğu belirtiliyor. Osmanlı tasarımlarından ve parçalarından yararlanılarak imal edilen tespih özel bir kutuda yıllarca saklandı ve şimdi ise satışa çıkarıldı.

DUBAİ'DEN ALICI ÇIKTI

Osmanlı döneminden kalma parçaların gram olarak satıldığını ve fiyatlarının da pahalı olduğunu dile getiren tespih ustası ve Osmanlı Tesbihçiliğin kurucusu Kemal Bozkurt tarafından haftalar süren çalışmalarla tamamlanan kehribar tespihe Dubai'den alıcı çıktı. 'Osmanlı Kehribarı' adı verilen tespih için yurt içi ve yurt dışından teklifler gelirken Kemal Bozkurt ise tespihe gözü gibi bakıyor.

19 YIL ÖNCE YAPILDI

19 yıl önce yaptığı tespih ile ilgili Kemal Bozkurt "Yaptığım bu tespihi tarihi eser olarak nitelendiriyorum.Bu tespih benim için normal bir tespih değil. Haftalarca uğraştım ve 19 yıl boyunca yüzlerce kişinin istemesine rağmen satmadım. Ama şimdi satmaya karar verdim. Dubai'den bir teklif aldık ve görüşmelerimiz tamamlanmak üzere. 300 bin TL'ye satmayı planlıyoruz. Gelen teklife olumlu cevap vermeyi düşünüyorum. Biz özellikle yurt içine ve Ortadoğu ülkelerine el emeği tespihlerin üretim ve satış yapmamızla biliniyoruz" dedi.