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13 Mart 2020'den önemli gündem başlıkları

13 Mart 2020'den önemli gündem başlıkları
 13 Mart 2020 00:03
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13 Mart 2020'den önemli gündem başlıkları

- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, TBMM'nin 100. yılı kapsamında düzenlenen "Osmanlı'dan Cumhuriyete Türkiye'de Demokrasi Uluslararası Sempozyumu" kapanış törenine katılacak, cuma namazını Selimiye Camisi'nde kılacak.

(Edirne/14.30/13.30)

EKONOMİ

1- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, mart ayına ilişkin beklenti anketi istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/14.30)

2- TÜİK, ocak ayı sanayi üretim ile ciro ve perakende satış endekslerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

3- Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Valiliği ziyaret edecek, "Savunma Sanayii - Balıkesir Buluşması" kapsamında sanayicilerle bir araya gelecek.

(Balıkesir/11.30/18.30)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Türkiye ile Rusya'nın, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde ilan ettiği ateşkesin uygulama süreci takip ediliyor.

(Ankara/İdlib/Halep)

GÜNCEL

1- Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs Kovid-19'un dünyada yayılmasına ilişkin gelişmeler ve Türkiye'de alınan tedbirler takip ediliyor.

2- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde cuma namazı kıldıracak ve hutbe irat edecek.

(Ankara/13.00)

3- Avrupa'ya gitmek isteyen sığınmacıların Edirne sınır hattında ve Ege Denizi kıyısındaki hareketliliği izleniyor.

4- Çocukları dağa kaçırılan ailelerin HDP İl Başkanlığı önündeki oturma eylemine ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Diyarbakır)

5- FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 sanığın yargılanmasına Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(Ankara/09.30)

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile ilgili alınan yeni tedbirler hakkında Bakanlık Merkez Bina'da açıklamada bulunacak.

(Ankara/11.00)

2- MEB ile Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) arasında, Türkiye'yi uluslararası düzeyde temsil edecek hakemler yetiştirmesi hedeflenen TFF Hakem Meslek Lisesinin açılmasına ilişkin protokolün imza töreni Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un katılımıyla Riva'daki TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapılacak.

(İstanbul/11.00)

3- Süper Lig'de 26. hafta MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor, Kasımpaşa-Göztepe maçlarıyla başlayacak.

(Ankara/İstanbul/20.00)

4- Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde 22. ve normal sezonun son haftası Türk Hava Yolları-PTT, Karayolları-Fenerbahçe Opet müsabakalarıyla başlayacak.

(İstanbul/14.00/Ankara/16.00)

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