HSK, 3 hakim ve savcının ihracına karar verdi

13 Mart 2020 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan karara göre, Hakimler ve Savcılar Kurulu, büyükçekmece hakimi Güler Yabaş (125449), Vezirköprü Cumhuriyet Savcısı (171104) ve Bursa Cumhuriyet Savcısı Gökhan Balcı'nın (171131) meslekte kalmalarının uygun olmadığına ve ayrı ayrı olmak üzere meslekten çıkarılmalarına karar verdi. Karar için tıklayınız.

Hakimler Savcılar Kurulu ayrıca daha önce ihraç edilen Gaziantep Hakimi Öztürk Taşdelen, Erzurum Hakimi Zeynep Ergün, Yargıtay Tetkik hakimi Atilla Öztürk, Keşan Cumhuriyet savcısı iken Erzurum Cumhuriyet Savcılığına atanan Muhammet Ali Akkuş, Konya hakimi Celal Sünger ve İstanbul Anadolu Hakimi Adem Narçin'in yeniden inceleme taleplerinin esastan reddine karar vermiştir. Kararı görmek için tıklayınız.