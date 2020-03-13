FETÖ bağlantılarını temizleyen polisle ilişkileri, İçişleri Bakanlığı raporunda yer aldı

Çalık Gayrimenkul Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Taçyıldız'ın FETÖ bağlantılarını temizleyen İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürü Özgür Taşdemir ile görüşmeleri İçişleri Bakanlığı müfettiş raporlarında yer aldı.

Çalık Gayrimenkul Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Taçyıldız'ın FETÖ bağlantı dosyalarını, Boğaz manzaralı ev vererek temizlettirdiği dönemin İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürü Özgür Taşdemir ile görüşmeleri İçişleri Bakanlığı müfettiş raporlarında bütün detaylarıyla yer aldı.

Şahitlerin ifadelerine göre, Taçyıldız'ın, Özgür Taşdemir'i aracına alarak baş başa İstanbul'da saatlerce tur attıkları ve hediye villa ile müdürün kullandığı lojmanın tadilatlarını çok hızlı nasıl yaptırdığı müfettiş raporlarına yansıdı.

Rüşvet sebebiyle 15 Eylül 2017 görevden alınan ve sonra meslekten atılan polis müdürü Özgür Taşdemir'e rüşvet verdiğini inkar eden Çalık Gayrimenkul Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Taçyıldız'ın rüşvet görüşmeleri, İçişleri Bakanlığı müfettişlerinin 2018 yılında hazırladığı raporunda yer aldı.

İddiaya göre, bu pazarlığın arkasında bulunan isim Volkan S., Çalık Gayrimenkul Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Taçyıldız'ın dosyasını da dönemin İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürü Özgür Taşdemir'e Sarıyer'de üç katlı boğaz manzaralı köşkü vererek yok ettirdi. Taşdemir, Volkan S. yoluyla istediğini yaptırdı.

İç mimardan köşkün polis müdürüne devredilmesiyle ilgili çarpıcı açıklama

2017 yılı bahar aylarında polis müdürü Özgür Taşdemir'in oturduğu lojmanın tadilat ve iç dekorasyon işini yapan iç mimar Seher K, köşkün katakulli ile polis müdürüne devredilmesiyle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Mimar Seher K, İçişleri Bakanlığı müfettişlerine şunları anlattı:

"Firma sahiplerimiz Fuat ve Koray Bey'in tanışıklığı olduğunu bildiğim Volkan S'nin işlerini yapmak üzere Ankara'dan İstanbul'a gittim. Önce Volkan Bey'in sahibini olduğunu bildiğim Emirgan'da bulunan üç katlı ahşap kaplı binanın, ölçülerini almak üzere Volkan Bey ile birlikte konağa geçtim. Volkan Bey, kendisinin ve ailesinin oturacağı şekilde dekore ettirmek üzere siparişlerini verdi. Tüm gün kendisiyle birlikte onun talimatları doğrultusunda çalıştık. Tarih olarak 2017 ilkbahar sonları olduğunu hatırlıyorum. Bu arada İstanbul İstihbarat Şube Müdürü Özgür Taşdemir'in işlerinin de olduğunu söylediler. Volkan Bey'in şoförleri beni Arnavutköy Polis Merkezi'ne götürdü.

Arnavutköy Polis Merkezi'nin üst katında Özgür Bey'in oturduğu lojman vardı. Beni Özgür Bey ve eşi Benan hanım karşıladı. Bize oturdukları lojmanın kapsamlı tadilatı için iç dekorasyonu işlerinin siparişlerini verdiler. Özgür Bey işin çok hızlı yapılmasını istemişti. Bir yandan projesini hazırlıyor birkaç gün içinde de uygulamasını yapıyorduk. Siparişler bitirdikçe yeni işler istiyordu. Bizim firmanın sahibi olan Koray Beye kaba bir tavırla ve emir vererek isteklerini aktarıyordu. Bu işlerin parasını Özgür Beyin verdiğini düşünmüyorum. Birçok eşyayı hatta beyaz eşyalarının tamamını firma olarak biz tedarik ettik."

"Özgür'ü patlattılar"

"Biz Özgür Bey'in lojmanındaki işlerini yaparken Özgür Bey ve Benan Hanım'dan yeni bir ev aldıklarını öğrendim" diyen Seher K., şunları kaydetti:

"Bir süre sonra yeni evlerinin de işleri olduğunu söylediler. Bu işler için Emirgan'a gittiğimde yeni evlerinin daha önce Volkan Bey'in olduğunu bildiğim 3 katlı bina olduğunu gördüm. Ben de, Benan Hanım ve Özgür Beye hitaben "Bu eve daha önce de geldim. Ölçü aldım. Bu ev Volkan Bey'indi galiba" dedim. Özgür Bey de "Evet öyleydi, artık benim. Düğünden sonra buraya yerleşeceğimiz için bir an önce bitirmemiz lazım" dedi.

Benan Hanım hem bana hem Koray Bey'e mail üzerinden istediği tüm beyaz eşyaların resimlerini göndermişti. Çok lüks ve fazla pahalıydı. Özgür Bey ve Benan Hanım'ın düğünü oldu, balayına gittiler. Dönüşte ben çizimleri hazırlamıştım. Sonra çalıştığım firmadan, Volkan Bey'in işlerinin yüzünden ayrıldım. Birkaç ay sonra eski işyerime gittiğim de Özgür beyin işleri bitti mi diye sorduğumda Özgür'ü patlattılar diye cevap verdiler.

Ankara'dan tüm gidiş ve gelişlerimi, İstanbul'daki ulaşımımı Volkan Bey'in ve Özgür Bey'in araçlarıyla ve polis olduğunu bildiğim şoför ve korumaları eşliğinde yaptım. Evde tadilat işini yaparken sürekli beraberinde Özgür Bey'in korumaları olan özel harekat polisleri bana eşlik ederdi. Özgür Bey ile yemeğe dahi gittiğimizde sürekli yanlarında bulunurdu. Volkan Bey'in şoförü ve koruması olarak iki kişi vardı. Birisi emekli polis Lütfi Bey diğeri daha önce Özgür Bey'in yanında çalışmış olan bir polis memuru. Özgür Bey'in ve Volkan Bey'in iş ilişkilerini çok rahatsız edici bulmuştum."

Polis müdürü ve Taçyıldız aynı araçta

Ahmet Taçyıldız ile rüşvet verdiği istihbaratçı müdür Özgür Taşdemir'in pazarlıkları polis evinde yaptığı anlaşıldı ve ikilinin gece yarısına kadar, Taçyıldız'ın aracı ile Boğaz sahilinde gezdikleri belirlendi.

Çalık Gayrimenkul Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Taçyıldız ile Özgür Taşdemir arasındaki nasıl bir ilişki bulunduğunu Taşdemir'in şoförlüğünü yapan polis Ahmet A. müfettişlere şöyle anlattı:

"Ben Ahmet Taçyıldız ile Özgür Taşdemir arasında irtibatın ne zaman başladığını bilmiyorum. Ancak benim İstihbarat Şube Müdürlüğü'ne görevlendirilip Özgür Taşdemir'in şoförlüğünü yapmaya başladığım 2017 yılı Mart ayında bu irtibat mevcut idi. Zaman zaman Sarıyer'de Şahin Tepesi diye bilinen mevkide bulunan Ahmet Taçyıldız'ın evine, Özgür Taşdemir'i götürüyordum. Ahmet Taçyıldız da birçok kez İstihbarat Şube Müdürlüğüne gelerek müdür Özgür Taşdemir ile görüştü. Yine Taşdemir'i Çalık Holding'in Zincirlikuyu'da bulunan şirket binasına birçok kez götürdüm. Ahmet Taçyıldız'ın yanında koruma şube müdürlüğü tarafından görevlendirilmiş, soyadını hatırlamadığım Salih isminde polis memuru görev yapmaktaydı.

"Sık sık buluşuyorlardı"

15 Eylül 2017 tarihinde Özgür Taşdemir bize saat 17:00 sıralarında normale dönebilirsiniz diyerek kendisi evinde istirahata çekildi. Aradan iki saat kadar geçtikten sonra beni telefonda arayarak kendisini almamı istedi. Ben ikameti olan Arnavutköy'de bulunan lojmana geçerek kendisine geldiğimi bildirdim. Bana Ortaköy'e bulunan Polis Evine gelmemi söyledi. Polis Evine gittim. Arabayı park ederek müdürüm Özgür Taşdemir'e geldiğimi mesajla bildirdim. Park yerinde, Ahmet Taçyıldız'a ait olduğunu bildiğim, BMW marka füme renkli araç da bulunuyordu. Ahmet Taçyıldız'ın koruma polisi Salih de orada bekliyordu. Ben sık sık Ahmet Taçyıldız ile Özgür Müdürün bir araya geldiğini bildiğimden burada buluştuklarını tahmin ettim. Bir süre sonra Ahmet Taçyıldız ile Özgür Taşdemir, Taçyıldız'ın arabasına binerek birlikte baş başa İstanbul'un içinde Sarıyer Beşiktaş bölgesinde gezmeye başladılar. Biz de Özgür Taşdemir'in makam arabasıyla kendilerini takip ettik. Gece 03:00 civarında Arnavutköy'de bulunan lojmana geldiler. Ahmet Taçyıldız, Özgür Taşdemir'i aracından indirdi. Benim aracımda bulunan Ahmet Taçyıldız'ın şoför ve koruması da kendi araçlarına geçerek Ahmet Taçyıldız'la birlikte ayrıldılar. Ben görev yaptığım sırada İsmail Metin adlı istihbarat şube müdürlüğünde görev yapan polis memurunun siyah bir poşetle Özgür Taşdemir'in Arnavutköy'de bulunan lojmanına girerken gördüm. Çıkarken elinde siyah poşet yoktu. Bir defasında bir kutuyu lojmana getirerek bize müdür beye vermemiz için bıraktı."