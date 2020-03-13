Türkiye virüs konusunda daha duyarlı
|13 Mart 2020 06:11
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Koronavirüs nedeniyle dünya alarma geçerken, bir Türk turistin seyahat macerası, koronavirüsün niçin Türkiye'de bu kadar geç görüldüğünün en açık göstergesi oldu. 23 Şubat tarihinde tatil için İstanbul'dan İtalya'nın başkenti Roma'ya giden Emin Arslan, Avrupa'da hiçbir önlemin bulunmadığını söyledi. Elini kolunu sallayarak Avrupa'da şehir değiştiren Arslan, yaşadıklarını şöyle anlattı: "23 Şubat'ta Roma'ya gittim. Milan'ın bir köyünde şüpheli vaka vardı. Durum o denli ülke geneline yayılmamıştı. Aslında onlar bu durumu çok da önemsemediler, zaten bu kadar yayılmasının sebebi de bence bu. Havalimanında yalnızca ateş ölçümü yaptılar. Roma'dan sonra Floransa'ya, oradan Milan'a gidecektim."
ELİMİ KOLUMU SALLAYARAK GEZDİM
"27 Şubat'ta Floransa'ya geçtim. O tarihte Milan'da ölümlü vaka sayısı artmıştı. Milan'daki durum kritik olunca, 29 Şubat'ta Bolonya'ya geçtim. Uçuşlar da buradan yapılabiliyordu. Havalimanına gittiğimde uçuşların iptal edilmesi konuşuluyordu. Türkiye'ye direkt gelmektense ailemi riske atmamak için biraz vakit geçirmenin doğru olacağına karar verdim. 1 Mart'ta Bolonya'dan Viyana'ya gittim. Viyana'ya elinizi kolunuzu sallayarak giriyorsunuz. Termal kamera var mıdır ona bile ihtimal vermiyorum."
Aybike Eroğlu
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