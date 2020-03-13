1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Fırsatçıya fırsat yok

Koronavirüslü 1 hastayı bahane edip fiyat şişiren fırsatçılara göz açtırılmayacak. Son 2 günde vatandaşlar haksız fiyat artışıyla ilgili 5 bin 170 şikayette bulundu. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, maskeler, diğer sağlık malzemeleri ve gıdalarla ilgili 81 ilde eş zamanlı denetimlere başladıklarını açıkladı.
 13 Mart 2020 07:10
Yazdır
Fırsatçıya fırsat yok

Çin, İran, İtalya ve ABD başta olmak üzere birçok ülkede yüzlerce kişinin ölümüne neden olan korona virüse Türkiye'den sadece bir kişinin yakalanması üzerine fırsatçılar yeniden iş başı yaptı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın bir kişide virüs tespit edildiğini açıklamasının ardından bazı vatandaşların önceki gün paniğe kapılması, yer yer market raflarının boşalmasına neden oldu. Gereksiz panik belli başlı ürünlere ciddi talep oluşturdu. Özellikle temizlik, hijyen, medikal ve gıda ürünlerine olan talebi fırsata çevirmek isteyen işgüzarlar fahiş fiyatlarla satış yapmaya başladı.

81 İLDE DENETİM

Sosyal medyaya da düşen fiyat artışlarına ilişkin şikayetler artınca iki bakanlık harekete geçti. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, maskeler ve diğer sağlık malzemeleri, gıdalarla ilgili 81 ilde eş zamanlı denetimlere başladıklarını belirtti. Konuyla ilgili dün Ankara'da basın toplantısı düzenleyen Pekcan, "Bu denetimlerde gördük ki gıda konusunda bu sabah itibarıyla bütün raflar dolu, herhangi bir eksik yok ve gıda perakendecilerimizde de gıda fiyatları konusunda olağan dışı bir artış yok" dedi.

PANİK HAVASI ŞAŞIRTTI

Sürecin başından itibaren bütün birimler ve bakanlıkların iş birliği içinde tedbirler aldıklarını ifade eden Pekcan, "Ancak dün gördüğümüz panik havası hepimizi şaşırttı. Vatandaşımız neden buna gerek hissetti, onu da anlamadık" ifadelerini kullandı. Pekcan, Haksız Fiyat Artışı (HFA) mobil uygulamasına son 2 günde 5 bin 170 şikayet geldiği bilgisini vererek, "Şikayetleri yapanlara teşekkür ediyorum, hepsine tek tek dönüş yapacağız" dedi.

HAKSIZ FİYAT ARTIŞINDA GEREKEN YAPILACAK

Maske ve bazı tıbbi teçhizatın ihracat izinlerini Sağlık Bakanlığının ön iznine tabi tuttuklarına dikkati çeken Pekcan, şu değerlendirmede bulundu: "Türkiye'de 1 milyar 300 milyon üretim kapasitesi varken piyasada maske bulunamaması gerçekten olağanüstü bir durum. Dolayısıyla biz burada yetkilerimizi kullanarak gerekirse haksız fiyat artışları konusunda Türk Ceza Kanunu'nun ilgili maddeleri doğrultusunda da gereğini yapacağız. Türk Ceza Kanunu'nun 237'nci maddesi fiyatları etkileme, 238'inci maddesi kamuya gerekli ürünlerin yokluğuna neden olma, 240'ıncı maddesi mal veya hizmet satışından kaçınma fiillerini suç olarak tanımlamıştır." Kendi yetki alanları çerçevesinde gerekli tespitleri yapıp ve idari cezaları kestiklerini ifade eden Pekcan, "Firmalarımıza öncelikle iç piyasaya talep ölçüsünde gerekli malzemenin temin edilmesi konusunda bir kez daha sesleniyorum, biz firmalarımızın ihracatını her zaman destekliyoruz ama önceliğimiz kendi vatandaşımızın ihtiyacı" değerlendirmesinde bulundu.

İNTERNET FİRMALARI DA DENETİME TABİ TUTULACAK

Bakan Pekcan, Reklam Kurulunu kısa süre önce topladıklarını anımsatarak, "Reklam Kurulu bu ay ikinci kere toplantı yapacak. 1995 yılından beri kurul ilk defa olağanüstü toplanacak, gereğini yapacağız" diye konuştu. Pekcan, şu anki denetimlerinin dezenfektan, kolonya ve gıdada her türlü malzemeyi içerdiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti: "Bu sabah bana gelen bilgilere göre, gıda ürünlerinde herhangi bir fahiş fiyat uygulaması perakende market zincirlerinde yok. İnternet ortamında yanıltıcı fiyat bilgileriyle ilgili de gereğini yapacağız. Aynı cezalar onlar için de geçerli."

MALİYE EKİPLERİ DE SAHADA

Hazine ve Maliye Bakanlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bazı ürünlerde haksız fiyat artışı ve stokçuluk yapıldığı iddialarına ilişkin şikayetleri almak üzere "VİMER-189" ihbar hattında uzman bir ekip görevlendirdiğini bildirdi. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, vatandaşların bu konudaki şikayetlerini hatta iletebilecekleri belirtildi. Açıklamada, "Haksız fiyat artışı ve stokçuluk yapmak suretiyle vatandaşlarımızın mağduriyetine neden olan fırsatçılarla ilgili süreç, yasal işlem başlatılmak üzere bakanlığımızca yakından takip edilmektedir" denildi.
Yeni Şafak
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Makarnada sanal şişkinlik oldu
13 Mart 2020 08:01		 Trendyol haksız fiyat oluşumuna karşı 539 ürüne işlem yaptı
12 Mart 2020 15:59
Petrolden sonra doğalgaza indirim yapılabilir
12 Mart 2020 13:13		 Tokai çakmakları el değiştirdi
12 Mart 2020 13:09
10 şirketten koronavirüs sonrası sürpriz karar: Binlerce kişi evden çalışacak
12 Mart 2020 09:15		 Sanal alışveriş coştu
12 Mart 2020 08:59
Dezenfektana yüzde 4 bin zam yapılmış!
12 Mart 2020 08:14		 Bu sefer de virüs fırsatçıları türedi
11 Mart 2020 18:55
Ünlü piliç firmasının tesisleri icradan tek tek satılıyor
11 Mart 2020 15:03		 Koronavirüs kolonya satışlarını patlattı
11 Mart 2020 12:22
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Sağlık Bakanlığını, koronavirüsle ilgili olarak aldığı tedbirlerden dolayı, başarılı buluyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Bakan açıkladı: İkinci korona virüs vakası ortaya çıktı
Genelge yayımlandı... Kamu personelinin yurt dışına çıkışı sınırlandırıldı
HSK, 3 hakim ve savcının ihracına karar verdi
Ateşi çıkan infaz ediliyor
Memurların yurt içi görevlendirilmeleri sınırlandırılmalı
Sağlık Bakanlığı korona virüs için bu ilaçları kullanıyor
Aile Bakanlığı: Özel kreşler de tatil edildi
Mücahid Ören hakkında soruşturma başlatıldı
Korona virüs Türkiye'ye nasıl geldi?
Toplanan kanı yurt dışına kaçırdılar
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
cep telefonuyla bütünleşmek 1
jurgen klopp 2
nba'de sezonun askıya alınması 1
pezevenk sözünün eleştiri sayılması 2
can sıkıntısını gideren şeyler 2
okulların tatil edilmesi 4
israil'in corona virüsü aşısını bulduğu iddiası 1
jan oblak 3
defteri kapatmak 1
ense ağrısı 3
SON İLANLAR
Muğla Milas Belediyesi 30 İşçi Alacak
İstanbul Konut İmar Turizm Sanayi 1 İşçi Alacak
İstanbul İston 17 İşçi Alacak
İstanbul Gopaş 1 İşçi Alacak
Bursa Yeşaş 12 İşçi Alacak
Balıkesir Erdek Grup Geçici 2 İşçi Alacak
Antalya Felez Çevre Yönetim 1 İşçi Alacak
Antalya Demre Hizmet 34 İşçi Alacak
Afyon Sultangazi Soğuk Hava Deposu 2 İşçi Alacak
Afyonkarahisar Bolgiysan 40 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam