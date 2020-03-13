Fırsatçıya fırsat yok

Çin, İran, İtalya ve ABD başta olmak üzere birçok ülkede yüzlerce kişinin ölümüne neden olan korona virüse Türkiye'den sadece bir kişinin yakalanması üzerine fırsatçılar yeniden iş başı yaptı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın bir kişide virüs tespit edildiğini açıklamasının ardından bazı vatandaşların önceki gün paniğe kapılması, yer yer market raflarının boşalmasına neden oldu. Gereksiz panik belli başlı ürünlere ciddi talep oluşturdu. Özellikle temizlik, hijyen, medikal ve gıda ürünlerine olan talebi fırsata çevirmek isteyen işgüzarlar fahiş fiyatlarla satış yapmaya başladı.

81 İLDE DENETİM

Sosyal medyaya da düşen fiyat artışlarına ilişkin şikayetler artınca iki bakanlık harekete geçti. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, maskeler ve diğer sağlık malzemeleri, gıdalarla ilgili 81 ilde eş zamanlı denetimlere başladıklarını belirtti. Konuyla ilgili dün Ankara'da basın toplantısı düzenleyen Pekcan, "Bu denetimlerde gördük ki gıda konusunda bu sabah itibarıyla bütün raflar dolu, herhangi bir eksik yok ve gıda perakendecilerimizde de gıda fiyatları konusunda olağan dışı bir artış yok" dedi.

PANİK HAVASI ŞAŞIRTTI

Sürecin başından itibaren bütün birimler ve bakanlıkların iş birliği içinde tedbirler aldıklarını ifade eden Pekcan, "Ancak dün gördüğümüz panik havası hepimizi şaşırttı. Vatandaşımız neden buna gerek hissetti, onu da anlamadık" ifadelerini kullandı. Pekcan, Haksız Fiyat Artışı (HFA) mobil uygulamasına son 2 günde 5 bin 170 şikayet geldiği bilgisini vererek, "Şikayetleri yapanlara teşekkür ediyorum, hepsine tek tek dönüş yapacağız" dedi.

HAKSIZ FİYAT ARTIŞINDA GEREKEN YAPILACAK

Maske ve bazı tıbbi teçhizatın ihracat izinlerini Sağlık Bakanlığının ön iznine tabi tuttuklarına dikkati çeken Pekcan, şu değerlendirmede bulundu: "Türkiye'de 1 milyar 300 milyon üretim kapasitesi varken piyasada maske bulunamaması gerçekten olağanüstü bir durum. Dolayısıyla biz burada yetkilerimizi kullanarak gerekirse haksız fiyat artışları konusunda Türk Ceza Kanunu'nun ilgili maddeleri doğrultusunda da gereğini yapacağız. Türk Ceza Kanunu'nun 237'nci maddesi fiyatları etkileme, 238'inci maddesi kamuya gerekli ürünlerin yokluğuna neden olma, 240'ıncı maddesi mal veya hizmet satışından kaçınma fiillerini suç olarak tanımlamıştır." Kendi yetki alanları çerçevesinde gerekli tespitleri yapıp ve idari cezaları kestiklerini ifade eden Pekcan, "Firmalarımıza öncelikle iç piyasaya talep ölçüsünde gerekli malzemenin temin edilmesi konusunda bir kez daha sesleniyorum, biz firmalarımızın ihracatını her zaman destekliyoruz ama önceliğimiz kendi vatandaşımızın ihtiyacı" değerlendirmesinde bulundu.

İNTERNET FİRMALARI DA DENETİME TABİ TUTULACAK

Bakan Pekcan, Reklam Kurulunu kısa süre önce topladıklarını anımsatarak, "Reklam Kurulu bu ay ikinci kere toplantı yapacak. 1995 yılından beri kurul ilk defa olağanüstü toplanacak, gereğini yapacağız" diye konuştu. Pekcan, şu anki denetimlerinin dezenfektan, kolonya ve gıdada her türlü malzemeyi içerdiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti: "Bu sabah bana gelen bilgilere göre, gıda ürünlerinde herhangi bir fahiş fiyat uygulaması perakende market zincirlerinde yok. İnternet ortamında yanıltıcı fiyat bilgileriyle ilgili de gereğini yapacağız. Aynı cezalar onlar için de geçerli."

MALİYE EKİPLERİ DE SAHADA

Hazine ve Maliye Bakanlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bazı ürünlerde haksız fiyat artışı ve stokçuluk yapıldığı iddialarına ilişkin şikayetleri almak üzere "VİMER-189" ihbar hattında uzman bir ekip görevlendirdiğini bildirdi. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, vatandaşların bu konudaki şikayetlerini hatta iletebilecekleri belirtildi. Açıklamada, "Haksız fiyat artışı ve stokçuluk yapmak suretiyle vatandaşlarımızın mağduriyetine neden olan fırsatçılarla ilgili süreç, yasal işlem başlatılmak üzere bakanlığımızca yakından takip edilmektedir" denildi.