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İhtiyaç belirlendi stoklar hazırlandı

Önceki gün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Türkiye'de yeni tip koronavirüs tespitinin ilk kez yapıldığına dair açıklaması sonrası ülkede gereksiz bir panik havası oluştu. 'Kalabalıktan uzak durun' çağrısını dikkate alan vatandaşlar online satış platformlarına başvurdu
 13 Mart 2020 07:36
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İhtiyaç belirlendi stoklar hazırlandı

Satışlarının katlandığını ve işlerin yoğunlaştığını belirten sektör temsilcileri, ihtiyaçları belirleyerek, olası acil durumlar için stokların 3 katına çıkarıldığını dile getirdi.

SATIŞLARDA REKOR KIRILDI

Geçtiğimiz hafta ile kıyasladığında bu hafta sipariş sayılarına ek olarak, sepet tutarlarında ciddi artış gözlemlendiğini belirten online satış firması Getir temsilcileri, "Geçtiğimiz akşam Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamasından bu yana yükselen ve ürünlerin farklılaştığı bir grafik gözlemledik. Su, makarna, bakliyat, konserve gıdalar, un, sabun ve kolonyada ciddi bir artış yaşandı. Uzun süre dayanabilecek ve stoklanabilecek ihtiyaç malzemelerinin siparişleri arttı" yorumunu yaptı.

STOKLAR 3 KATINA ÇIKARTILDI

Yaklaşık 1 aydır süreci yakından takip ettiklerini ifade eden şirket temsilcileri, "1 haftadır ciddi olarak çalışıyoruz ve 4 gün önce bu süreci sağlıklı şekilde yönetebilmek için bir yönetim masası kurduk. Tedariği nasıl yönetebileceğimiz ve talep artarsa nasıl karşılayabileceğimiz üzerine çalıştık. Merkez depolarımızda temel gıdalar başta olmak üzere stok miktarlarını 2-3 katına çıkardık" açıklamasında bulundu.

539 ÜRÜNE İŞLEM YAPTI

Trendyol ise, koronavirüs ile ilgili gelişmelerin devamındaki fiyat oluşumlarındaki fahiş artışa karşı 539 ürüne işlem yaptığını duyurdu. Şirketten yapılan yazılı açıklamada, "Serbest piyasa ekonomisinde pazar yeri olarak faaliyet gösteren platformumuzda satıcılar tarafından satışa sunulan ürünlerin fiyatlarını biz belirlemiyor ve müdahale edemiyoruz. Fiyat kontrollerine ara vermeden devam ediyoruz ve tespit edeceğimiz haksız fiyat oluşumları ile mücadelemizi sürdürüyoruz. Sizler de haksız fiyat oluşumu olduğunu düşündüğünüz ürünleri fiyat.kontrol@trendyol.com e-mail adresine iletmeye devam edebilirsiniz" ifadelerine yer verildi.
Yeni Şafak
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