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Yanlış denetim affedilmeyecek

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, güvenli konut için yapı denetim kuruluşlarını da izlemeye aldı. Bakanlık, inşaatın başlangıcından bitimine kadarki süreçte sorumlu olan bu kuruluşları affetmedi
 13 Mart 2020 07:40
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Yanlış denetim affedilmeyecek

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, tüm Türkiye'de güvenli konut için kentsel dönüşüm harekatı başlatırken, yapı denetim kuruluşlarını da yakın markaja aldı. Bakanlık, inşaatın başlangıcından bitimine süreçte sorumlu olan bu kuruluşları affetmedi.

446 FİRMAYA İŞ VERİLMEDİ

Bakanlığın devreye soktuğu yapı denetiminde inşaatlar, emniyet ile mevzuata uygunluğu açısından denetleniyor. Tespit edilen aykırılıkların ve eksikliklerin giderilmesine yönelik adımlar atılıyor. Bugüne kadar denetlenen mevcut bin 721 denetim kuruluşundan 446'sına yeni iş verilmedi.

DENETİMLERDE MEVZUAT ÖNEMLİ

Diğer yandan, denetimlerin yanı sıra yapı denetim kuruluşlarının birtakım sorumluluğu bulunuyor. Kullanılan malzemeler ile imalatın standartını kontrol etme ve malzemeler üzerinde deney yapmak zorundalar. Buna ek olarak firmaların, inşaatta ruhsat ve eklerine aykırı uygulamanın yapılması durumunda üç iş günü içinde ilgili idareye bildirme mecburiyetleri bulunuyor.

AYKIRI İNCELEMEYE MESLEKTEN MEN

Yapı denetim kuruluşları, Bakanlığın belirlemiş olduğu bazı kriterler çerçevesinde meslekten çıkarılabiliyor. Yapı projesinde yer alan ve arsanın temel raporları ile inşaatın ilgili mevzuata göre incelenmemesi meslekten men edilmede önemli rol oynuyor. Ayrıca ruhsat ve eklerine aykırı uygulama yapılması halinde, bu durumun üç gün içerisinde idareye bildirilmemesi ve yapı denetim kuruluşunun son bir yıl içinde 3 defa para cezasına çarptırılması da başka bir etken.

MAĞDURİYETE ELEKTRONİK ÖNLEM

Öte yandan, yapı denetim kuruluşlarının yeni iş almaktan men edilmesi sonrasında kentsel dönüşüm işlemlerinin sekteye uğramaması için geçen yıl önlem alınmıştı. Bakanlık, yapı denetim kuruluşlarının, müteahhitlerle kurduğu ticari bağdan kaynaklanan denetim zafiyetini ortadan kaldıracak bir adım atarak, hangi yapıda hangi yapı denetim kuruluşunun görevlendirileceğini elektronik ortamda belirlemeye başlamıştı. Buna göre, belirlenen üç yapı grubu için ayrı ayrı sıralama yapılıyor. Puanı az olandan çok olana doğru iş veriliyor.
Yeni Şafak
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