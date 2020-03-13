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Erzurum'a İHA ve SİHA merkezi kuruluyor

Erzurum Havalimanı'nda yapılan üs tamamlandığında bütün bölgeye hizmet verecek.
 13 Mart 2020 07:20
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Erzurum'a İHA ve SİHA merkezi kuruluyor

Sınır ötesi ve yurt genelindeki iç güvenlik operasyonlarında güvenlik güçlerinin en büyük yardımcılarından olan insansız hava araçları (İHA) ve silahlı insansız hava araçları (SİHA), belirlenen terör hedeflerini tam isabetle vurmasıyla operasyonlarda hava gücü olarak katkı sağlıyor. Türk güvenlik güçlerince 2016'dan itibaren kullanılmaya başlanılan ve o tarihten itibaren düzenlenen operasyonlarda binlerce terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirilmesinde etkili olan İHA ve SİHA'lar, teröristlerin korkulu rüyası oldu. Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki teröristler ile sığınak ve barınaklarının havadan yok edilmesi amacıyla Erzurum Havalimanı'nda İHA ve SİHA Merkezi kurulmaya başlandı.

Bu kapsamda altyapı çalışmalarının yürütüldüğü havalimanında, merkezin kısa sürede faaliyete geçmesi ve aktif hale getirilmesi planlanıyor. Erzurum Valisi Okay Memiş, terörle mücadeleyi ne pahasına olursa olsun devam ettireceklerini belirterek şunları söyledi: Erzurum'da da Emniyet Genel Müdürlüğüne bağlı bir İHA ve SİHA merkezi kuruluyor. Erzurum Havalimanı'nda çalışmalar devam ediyor. İnşallah yakın bir süre içerisinde de sonlandırılacak. Böylece kendi bölgemizde rahat edeceğiz. Sadece Erzurum'a değil bölgeye de hitap eden bir hizmet tesis edilmiş olacak.
İhlas Haber Ajansı
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