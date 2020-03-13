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Kırmızı bültenle aranan terörist teslim oldu

Kırmızı bültenle aranan terörist teslim oldu
 13 Mart 2020 07:53
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Kırmızı bültenle aranan terörist teslim oldu

Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin ikna çalışmaları sonucu Interpol'un arananlar listesinde kırmızı bültenle aranan PKK'lı kadın terörist, sınır kapısında güvenlik güçlerine teslim oldu.

İKNA YÖNTEMİYLE TESLİM OLDU

Kırsal alanda teröristle mücadelesini aralıksız sürdüren İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütüne katılanlara ve ailelerine de ulaşarak ikna çalışması yürütüyor. Ekipler bu kapsamda Trabzon'da öğrenciyken 2003 yılında terör örgütü PKK/KCK'ya katılan, "Siya Munzur" kod adlı terörist Duygu Karayel'in ailesiyle görüştü.

Yaklaşık 6 aylık görüşmenin sonucunda Karayel, terör örgütünün kamplarından kaçarak geldiği Habur Sınır Kapısı'nda güvenlik güçlerine teslim oldu.

Teröristin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Anadolu Ajansı
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