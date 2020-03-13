Kırmızı bültenle aranan terörist teslim oldu
Kırmızı bültenle aranan terörist teslim oldu
|13 Mart 2020 07:53
|Yazdır
Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin ikna çalışmaları sonucu Interpol'un arananlar listesinde kırmızı bültenle aranan PKK'lı kadın terörist, sınır kapısında güvenlik güçlerine teslim oldu.
İKNA YÖNTEMİYLE TESLİM OLDU
Kırsal alanda teröristle mücadelesini aralıksız sürdüren İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütüne katılanlara ve ailelerine de ulaşarak ikna çalışması yürütüyor. Ekipler bu kapsamda Trabzon'da öğrenciyken 2003 yılında terör örgütü PKK/KCK'ya katılan, "Siya Munzur" kod adlı terörist Duygu Karayel'in ailesiyle görüştü.
Yaklaşık 6 aylık görüşmenin sonucunda Karayel, terör örgütünün kamplarından kaçarak geldiği Habur Sınır Kapısı'nda güvenlik güçlerine teslim oldu.
Teröristin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
1 Yorum yapıldı
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
İLGİLİ HABERLER
|Mutabakat büyük oranda sağlandı
13 Mart 2020 08:51
|Siyaset dünyası salgına karşı önlemler aldı
13 Mart 2020 08:19
|13 Mart 2020'den önemli gündem başlıkları
13 Mart 2020 00:03
|Saadet Partisi kongre ve salon toplantılarını erteledi
12 Mart 2020 23:27
|TBMM Mart sonuna kadar ziyaretçi almayacak
12 Mart 2020 23:21
|Türk Büyükelçi'den ABD medyasının 'koronavirüs manipülasyonuna' tepki
12 Mart 2020 22:50
|İBB Meclisi dış borçlanmaya onay verdi
12 Mart 2020 22:48
|Bakan Gül: Bakanlık olarak tüm tedbirlerimizi aldık
12 Mart 2020 22:45
|Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile görüştü
12 Mart 2020 22:37
|AK Parti Siyaset Akademisi, askıya alındı
12 Mart 2020 22:28