Toplanan kanı yurt dışına kaçırdılar

İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan 213 sanıklı Adnan Oktar suç örgütünün, Türkiye'den topladıkları kan örneklerini yasal olmayan yollardan yurt dışındaki laboratuvarlara gönderdiği ortaya çıktı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü 2019 Faaliyet Raporu'nda Oktar ve grubuna yönelik operasyonun detayları yer alırken, grubun şirketleri üzerinde yapılan incelemelerin sonuçlarına da yer verildi.

ABD'ye gönderdiler

Milliyet'ten Ferit Zengin'in haberine göre: Örgüte ait Getaway Sağlık Turizm Acentesi ve Dış Tic. Ltd. Şirketi'nin kayıtlarını inceleyen polis, şirketin bir önceki adının "Pinner Test" olduğunu belirledi. Örgüt üyelerinin, kişilerin hangi gıdalara alerjisi olup olmadığını belirlemeye yarayan kitleri kullanarak parmak uçlarından aldıkları kanları, "Pinner Test" markası basılan kutulara koyarak yasal olmayan yollardan yurt dışındaki laboratuvarlara gönderdikleri polis tarafından tespit edildi.

Şirketin Sarıyer'deki merkezinde inceleme yapan Sağlık Bakanlığı uzmanları, kan numunelerinin AAC Yönetim ve Danışmanlık Ltd. Şti. aracılığıyla ABD'ye gönderildiğini tespit etti. Usulsüzlüğe ilişkin rapor hazırlayan uzmanlar, şu ifadelere yer verdi: "Şirket, mevcut internet sitesi ile ruhsatlı bir laboratuvar gibi algı oluşturmuştur. Bu sebeple, internet adresine başvuru yapanlar yanlış yönlendirilmiştir. İki şirketin de Sağlık Bakanlığı'ndan alınmış ruhsat olmadan ve numuneleri http://numunetransfer.saglik.gov.tr adresine işlemeden yurt dışına çıkardığı anlaşılmıştır. İşlem, mevzuata aykırıdır. Kan testlerinin yurt dışına çıkarılması, telafisi olmayan işlemler oluşturmuştur."

Kara para aklama şüphesi

Adnan Oktar suç örgütünün şirketleri arasında bulunan Global Yayıncılık'a ait mali kayıtları da inceleyen Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) uzmanları, ABD bağlantılı para transferlerine ulaştı. Buna göre, PGS GULF INC, PINNER USA INC., TME TRADEMARK ENERGY ve ALIA INTERNATIONAL LIMITED'in belirli tarihlerde Global Yayıncılık'a para gönderdiği tespit edilirken, bu hareketlilik, MASAK raporunda, "Fiil ve eylemler, özel kastın ortaya konulmasına ihtiyaç duyulmaksızın aklamaya yönelik eylemler" şüphesiyle yer buldu.

FERİT ZENGİN