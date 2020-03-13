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Maske fırsatçıları dur durak bilmiyor

Türkiye'de de koronavirüsün görülmesiyle zaten yüksek olan maske fiyatları fırladı
 13 Mart 2020 08:08
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Maske fırsatçıları dur durak bilmiyor

Milliyet'ten Aylin Rana Aydin'ın haberine göre: Denetimlerini sıklaştıran yetkililer 13 firmadan 9'una 943 bin lira idari para cezası uygulamıştı.

Buna rağmen online ticaret sitelerinde 'maske vurgunu' sürüyor. Sektör temsilcileri tüketicileri fahiş fiyat artışı gözlemlediklerinde CİMER, Haksız Fiyat Artışı (HFA) mobil uygulaması ya da ALO 175 hattına şikayet etmeleri konusunda uyarıyor.

E-ticaret sitelerinde 'virüs korumalı' maskeler 13 liradan başlayan fiyatlarla tüketicilere sunuluyor. Maskelerin fiyatı özelliğine ve markasına göre değişiyor. Bir e-ticaret sitesinde 3M maskenin tanesini 25 Şubat'ta 160 liraya satan satıcı 10 Mart'ta aynı ürünü 189 liradan tüketiciye sundu.

Aynı satıcı Türkiye'de koronavirüs görülmesinin ardından ürünün fiyatını 12 Mart'ta 219 lira olarak güncelledi. Başka bir satıcı ise 10 Mart'ta 220 liraya sattığı maskenin fiyatını 265 liraya yükselttikten sonra satışa kapattı. Tek kullanımlık steril maske satan bir satıcı ise 25 Şubat'ta 10 adetini 44.90 liraya satarken 12 Mart'ta 5 adetini 49.90 liraya satışa sunuyor. Başka bir satıcı ise filtreli maskeyi 275 liraya satıyor.

Adres hakem heyeti

Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu, bilinçli tüketicilerin maske fırsatçılarını şikayet etmeleri gerektiğini açıkladı. Ağaoğlu, "5 liralık maskeyi 150 liraya almak zorunda kalan tüketiciler, Tüketici Hakem Heyeti'ne faturalarıyla başvurup aradaki fiyat farkının iadesini isteyebilir" dedi.

Termal kamerada %150'lik artış

Koronavirüs nedeniyle havalimanları başta olmak üzere alışveriş merkezleri, iş merkezleri ve firmaların termal kamera talebi patladı.

Pek çok markanın satışını yapan Kartal Otomasyon'un E-ticaret Müdürü Murat Tatoğlu, "Talepte yüzde 150'ye varan artış var. Termal kameranın 3 tipi var. Sabit termal kameralar havalimanları gibi yerlerde kullanılıyor ve fiyatları 150 bin TL. El tipi kameralar her yerde kullanılabiliyor. Bu tür kameraların fiyatları 10-15 bin TL arasında. Cep tipi kameraların fiyatları ise 3-4 bin TL. Termal kameraların yüzde yüz koronavirüslü birini tespit şansı yok. Biz fiyatı artırmadık ama bu sektörde de fırsatçılar var" dedi.
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