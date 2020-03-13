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Şimdi tatil sonra e-Okul

Türkiye, koronavirüse karşı önlemleri sıkılaştırdı. İlk ve ortaokullarla liseler 16 Mart'ta 1 hafta tatile girecek, ardından bir hafta evden eğitim verilecek.
 13 Mart 2020 08:10
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Şimdi tatil sonra e-Okul

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 5 saat süren toplantıda koronavirüs konusunda tüm detaylar görüşüldü.

Toplantıya 16 bakanın yanı sıra İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Yekta Saraç, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ile Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu üyeleri de katıldı. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, toplantının ardından alınan kararları açıkladı.

Kalın şunları söyledi: Koronavirüse karşı önlemlere bundan sonra da titiz ve kararlı bir şekilde devam edeceğiz. Bu salgının seyrini izlerken ülkemizdeki atabileceğimiz adımları da değerlendirdik. Bugün bu tedbirler paketinde bir dizi kararlar alındı.

İlk, orta ve liseler 16 Mart'ta 1 hafta tatil edilecek. 23 Mart'tan itibaren öğrenciler internet ve televizyon üzerinden eğitim alacak.

Üniversiteler 16 Mart'tan itibaren 3 hafta tatil yapacak.

Uzmanların yaptığı tavsiyeler çerçevesinde spor müsabakaları nisan ayı sonuna kadar seyircisiz oynanacak.

Kamu görevlilerinin yurtdışı ziyaretleri, fevkalade bir durum olmadığı sürece izne tabi olacak.

İbrahim Kalın, alınan tedbirler dışında vatandaşların yurtdışı seyahatlerini erteleme yönünde karar almalarının da tavsiye edildiğini belirtti ve "Yurtdışından gelen vatandaşlarımızın da 14 gün boyunca kendilerini karantinaya almalarını istiyoruz" diye konuştu.

DERSLER TRT VE İNTERNETTEN

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, uzaktan eğitim sürecine ilişkin detayları açıkladı. "Ders ortamı evlere taşınacak" diyen Bakan Selçuk şunları söyledi: "Öğrencilerimiz ilk bir hafta dinlensin, ikinci hafta isterse internetteki 'eğitim bilişim ağı'ndan (EBA) isterse TRT'nin farklı kanallarından derslerini alabilecek. TRT kanallarındaki ders anlatımları duyurulacak. Bu süreç bittiğinde yüz yüze telafi programı uygulanacak. Ayrıca öğretmenlerimiz, uzaktan eğitimle virüse karşı eğitim dersleri alacak. Öğretmenlerimizin bu süreçte okulda bulunmalarına gerek yok. Bu süreçte en önemli görev ebeveynlerimize düşüyor. Tatilde kendi ve evlatlarınızın sağlığına dikkat etmelisiniz."

Selçuk, tatil kararının MEB'e bağlı ana sınıflar, tüm kreşler ve özel okulları da kapsadığını vurguladı. Eğitim kurumlarına yönetici seçme sınavının pazar günü yapılacağını hatırlattı. Öte yandan okullardaki tüm sosyal etkinlikler de iptal edildi.

SİTELER ÇÖKTÜ, OTOGARLAR DOLDU

Tatil kararının ardından öğrenciler ve aileleri uçak ve otobüs bileti almak için firmaların sitelerine giriş yapmak istedi ancak ani yoğunluk ile sitelere ulaşım sağlanamadı. Üniversitelerin bulunduğu şehirlerin otogarlarında yoğunluk yaşandı.

ÜNİVERSİTELERDE PERSONELE TATİL YOK

YÖK'ten de koronavirüsle ilgili açıklama yapıldı. "Üniversitelerde 16 Mart'ta başlayacak tatil süresince online ve uzaktan eğitim yapılmayacağı belirtilen açıklamada şu ifadeler eyer verildi: Tatil süresince konferans, sergi, toplantı gibi etkinlikler de düzenlenmeyecek. İdari ve akademik personele tatil olmayacak. Koronavirüsün seyrine göre yeniden değerlendirilecek.
Akşam
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