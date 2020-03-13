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Siyaset dünyası salgına karşı önlemler aldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önceki gün AK Parti grup toplantısı için geldiği Meclis'te koronavirüse karşı termal kamerayla takip edilmesinin ardından gözler parti liderleri ve parti genel merkezleri için alınan "koronavirüs" önlemlerine çevrildi.
 13 Mart 2020 08:19
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Siyaset dünyası salgına karşı önlemler aldı

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde de "Kongre ve Sergi Sarayı"ndaki etkinlikler geçici bir süre durduruldu; ayrıca her kat ve bölümde dezenfektanlar ile ayrı önlemler alındı. Külliye'ye gelen ziyaretçilerin de termal kamera ile kontrol edilmeye başlanacağı bildirildi. Beştepe'de alınan önlemlerle bizzat Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın ilgilendiği öğrenildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün Burdur'da gerçekleştireceği programların ertelendiği duyuruldu. AK Parti Genel Merkezi'nde ise dezenfeksiyon işlemleri yoğunlaştırıldı. AK Parti'nin 3-4-5 Nisan'da Kızılcahamam'da yapacağı kamp Ramazan ayı sonrasına ertelendi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, AK Parti Siyaset Akademisi'nin tedbiren askıya alındığını bildirdi.

Milliyet'ten Ayşegül Kahvecioğlu'nun haberine göre: MHP'nin 27-29 Mart arasında Antalya'da yapacağı belediye başkanları kampı ileride belirlenecek bir tarihe ertelendi. MHP Genel Merkezi'nde dezenfeksiyon işlemi gerçekleştirilirken, her odaya dezanfektan konuldu.

CHP'ye termal göz

CHP'de kurultay öncesi dün son kez Parti Meclisi toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda CHP Genel Merkez binası ana giriş kapısına termal kamera konulması, bunun için de sipariş verilmesi kararı alındı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yakın zamanda bir programı planlanmadığı için bu yönde bir iptalin söz konusu olmayacağı kaydedildi.

Diyarbakır'da HDP öncülüğünde 21 Mart günü yapılması planlanan Nevruz kutlamaları koronavirüs nedeniyle iptal edildi. Saadet Partisi de il, ilçe, kongreleri ile divan ve tüm salon toplantılarını ertelediklerini bildirdi.
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