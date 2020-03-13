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İmar Barışı'nı suistimale af yok

Bodrum ve Muğla genelinde 6 bin binanın yapı kayıt belgesi iptal edildi, 846 yapı için yıkım kararı alındı
 13 Mart 2020 08:36
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İmar Barışı'nı suistimale af yok

Muğla Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü ekipleri, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un talimatı doğrultusunda Bodrum'da ve Muğla genelinde İmar Barışı'nı suistimal edenleri affetmiyor. Bakan Kurum'un bölgeye yaptığı ziyaretin ardından Bakanlık ve Muğla Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü ekiplerinin kaçak yapılaşmaya yönelik başlattığı mücadele sürüyor. Kaçak yapıyla mücadele kapsamında ekiplerin yaptığı denetimler sonrasında Muğla genelinde yaklaşık 6 bin binanın yapı kayıt belgesi iptal edildi. Bodrum'da 136 yapı için yıkım kararı alındı ve yapıların yüzde 95'i yıkıldı. SABAH, Bodrum'daki yıkım işlemlerini görüntüledi.

YIKIM BAŞLADI

Uydu fotoğrafları ve teknik ekiplerin kaçak yapıyla mücadele kapsamında Bodrum'da ilk aşamada 11'i otel ünitesinden oluşan toplam 19 projeye yönelik denetimler sonrasında, karasal alanda 475, denizel alanda ise 41 adet kıyı yapısına yönelik tutanak işlemi yapıldı. Ekiplerin Bodrum'da belediye ile yaptıkları çalışma sonrasında toplam 136 yapı için yıkım kararı alındı ve yıkım kararı alınan yapılardan yüzde 95'i yıkıldı. SABAH, Bodrum'daki kaçak yapıyla mücadele kapsamında yıkım kararı alınan yapıların yıkım işlemlerini görüntüledi.

846 YIKIM KARARI

Bodrum dışında Muğla'nın Marmaris, Datça ve Fethiye başta olmak üzere 12 ilçesinde yürütülen incelemelerde ise 2 bin 621 yapıda imar mevzuatına aykırılık tespit edildi ve mevzuata aykırı yapıların yıkım işlemlerine yönelik idari süreç başlatıldı. Bu yapılardan 846'sı için yıkım kararı alındı.

SUİSTİMALE İZİN VERMEDİK

Muğla Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü yetkilileri şu bilgileri verdiler: "Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum'un ve Bakanlık bürokratlarının talimatları doğrultusunda Muğla ve İlçelerinde kaçak yapılaşmayla 24 saat kesintisiz mücadele ediyoruz. Bakanımızın destekleri sayesinde yeryüzü cenneti Muğla'da kaçak yapılaşmayla mücadeleye devam ediyoruz. Bodrum'da yıkım kararı alınan yapılar yüzde 95 oranında yıkıldı. Bu süreçte, vatandaşların mağduriyetini gidermek amacıyla hayata geçirilen İmar Barışı'nı suistimal edenlere müsaade etmedik."
Sabah
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