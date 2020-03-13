Koronavirüse karşı 14 altın kural

Bezmialem Vakıf Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Bülent Durdu, koronavirüse karşı korunma yöntemlerinin son derece basit olduğunu belirterek, "Lütfen panik yapmayalım. Bu virüsten korunma yöntemleri son derece basit ve uygulanabilir" diyerek, Sağlık Bakanlığı'nın "Koronavirüs Riskine Karşı 14 altın kuralı"nı değerlendirdi. Durdu, "En önemli kural ellerin sık sık yıkanması" dedi. Durdu, "Koronavirüsün DSÖ ve Sağlık Bakanlığı tarafından damlacık, solunum salgıları, tükürük gibi ve temas yoluyla bulaştığı belirtiliyor. Gerek Sağlık Bakanlığı'nın gerekse DSÖ'nün sunmuş olduğu bütün acil durum planlarını çok iyi takip etmemiz gerekiyor. Aslında korunma yöntemleri son derece basit son derece anlamlıdır. Temasla bulaşmasını önlemek için herkesin el hijyenine dikkat etmesi gerekir. Elin tüm kıvrım bölgeleri tırnak dipleri, parmak araları su ve sabunla yıkanmalıdır. Eğer ellerimizi yıkayamıyorsak el dezenfektanları kullanmamız gerekir" şeklinde konuştu. "Yurtdışı seyahatlerinizi iptal edin ya da erteleyin" diyen Durdu, şunları söyledi: Yurtdışından döndükten sonra 14 gün kuralına dikkat edin. Ve 14 gün boyunca kendizini evde karantinaya alın. Yaşlı hastalarla ve kronik hastalarla temastan kaçının. 1 metreden yakın mesafede kimseyle temasta bulunmayın." Durdu, "Panik olmak yerine tedbirlerimizi alacağız. Soğukkanlılıkla Sağlık Bakanlığı ve DSÖ gibi sağlık otoritelerinin belirttiği tedbirlere uyacağız" dedi.

İŞTE KORONAVİRÜSTEN KORUNMANIN 14 KURALI

1- Ellerinizi sık sık su ve sabun ile en az 20 saniye boyunca ovarak yıkayın.

2- Soğuk algınlığı belirtileri gösteren kişilerle aranıza en az 3-4 adım mesafe koyun.

3- Bulunduğunuz ortamları sık sık havalandırın

4- Kıyafetlerinizi 60-90 derece normal deterjanla yıkayın.

5- Ateş, öksürük, nefes darlığı gibi şikayetleriniz varsa, maske takarak bir sağlık kuruluşuna başvurun.

6- Öksürme ve hapşırma arasında ağız ve burunu tek kullanımlık mendille kapatın, mendil yoksa dirseğin iç kısmını kullanın.

7- Yurtdışı seyahatlerinizi iptal edin ya da erteleyin.

8- Kapı kolları, armatürler, lavabolar gibi sık kullandığınız yüzeyleri su ve detarjanla her gün temizleyin.

9- Tokalaşma, sarılma gibi yakın temaslardan kaçının.

10- Soğuk algınlığı belirtileriniz varsa yaşlılar ve kronik hastalarla temas etmeyin, maske takmadan dışarı çıkmayın.

11- Ellerinizle gözlerinize, ağzınıza ve burnunuza dokunmayın.

12- Yurt dışından dönüşte ilk 14 günü evinizde geçirin.

13- Hiçbir kişisel eşyanızı (havlu gibi gündelik eşyaları) ortak kullanmayın.

14- Bol sıvı tüketin, dengeli beslenin, uyku düzeninize dikkat edin.

Gül Kireklo