2 uzman onbaşı ilk görev yerlerine giderken kazada vefat etti
|13 Mart 2020 09:12
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Uzman onbaşı olarak atanan Mücahit Öktem (26) ve Ali Genç (21), Konya İl Jandarma Komutanlığı'ndaki iki günlük eğitimlerinin ardından görev yerleri olan Beyşehir ilçesi Üzümlü Jandarma Karakol Komutanlığı'na gitmek üzere dün akşam saatlerinde yola çıktı.
Ali Genç yönetimindeki 46 VM 298 plakalı otomobil, Konya-Beyşehir karayolu Akyokuş mevkisinde karşı yönden gelen ve iddiaya göre şerit ihlali yapan Reyhan Uçar'ın (50) kullandığı 42 AFJ 888 plakalı otomobil ile çarpıştı. Araçların hurdaya döndüğü kazada sürücüler Reyhan Uçar, Ali Genç ile yanındaki meslektaşı Mücahit Öktem yaşamını yitirdi. Kazada yaşamını yitiren Uzman Onbaşı Ali Genç ve Mücahit Öktem için Konya İl Jandarma Komutanlığı'nda tören düzenlenecek.
Törenden sonra Ali Genç'in cenazesinin memleketi Ordu'nun Akkuş ilçesine, Mücahit Öktem'in cenazesinin ise Hatay'ın Erzin ilçesine defnedilmek üzere uğurlanacağı belirtildi. Kazada ölen diğer sürücü Reyhan Uçar'ın da Konya'da defnedileceği öğrenildi.
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