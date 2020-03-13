Ana sayfa » ... » Adli Olaylar
Sahte belgeyle 1 milyon 285 bin lira kredi çektiler
Kocaeli'de bankalardan sahte belgeyle 1 milyon 285 bin lira kredi çektikleri gerekçesiyle gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.
|13 Mart 2020 09:28
|Yazdır
Kocaeli'de bankalardan sahte belgeyle 1 milyon 285 bin lira kredi çektikleri gerekçesiyle gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte faaliyet gösteren şirketlerine 2017 ve 2018 yıllarında Kredi Garanti Fonu kefaletiyle bankalardan sahte "Borcu yoktur" belgesiyle 1 milyon 285 bin lira kredi çeken ve geri ödemeyen zanlılara yönelik çalışma başlattı.
Kocaeli ve İstanbul'da düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından "resmi belgede sahtecilik" ve "nitelikli dolandırıcılık" suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.
Şüphelilerden K.A. ve S.A. tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla salıverildi.
1 Yorum yapıldı
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
İLGİLİ HABERLER
|Ankara'da hacze giden 2 avukat bıçaklandı
13 Mart 2020 10:06
|Samsun'da evinde ölü bulunan kadının katil zanlısı oğlu yakalandı
13 Mart 2020 09:47
|Konya'da koronavirüs kavgası: 1 yaralı
13 Mart 2020 08:55
|Maske fırsatçıları dur durak bilmiyor
13 Mart 2020 08:08
|Emekli astsubay cinayetiyle ilgili 3 şüpheli gözaltında
12 Mart 2020 20:17
|Muş'ta provokasyon paylaşım yapan 2 kişi gözaltında
12 Mart 2020 20:13
|Freni boşalan tır, polis noktasına daldı: 2 Yaralı
12 Mart 2020 19:37
|Traktör altında kalan veteriner hayatını kaybetti
12 Mart 2020 19:10
|Kütahya'da asılsız koronavirüs paylaşımına gözaltı
12 Mart 2020 19:00
|İçi yolcu dolu hatlı minibüsü silahla böyle taradılar
12 Mart 2020 16:43