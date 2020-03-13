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Fenerbahçe'de Erol Bulut ve Emre Belözoğlu formülü

Fenerbahçe'de teknik direktör arayışları sürerken Emre Belözoğlu ile ilgili planlar dikkat çekiyor.
 13 Mart 2020 09:42
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Fenerbahçe'de Erol Bulut ve Emre Belözoğlu formülü

Fenerbahçe'de teknik direktör arayışları sürüyor. Yönetim, yerli-yabancı birçok isimle temasta olsa da şu anda takım kaptanı Emre Belözoğlu'nun kararı yeni teknik adam tercihinde büyük önem taşıyor. Yönetimin yeni sezonda Emre'ye yönelik planları var.

Tecrübeli futbolcu, profesyonel kariyerini noktalama kararı alırsa yeni sezonda futbol takımının patronlarından biri olacak. Transferden hoca seçimine kadar birçok konuyla ilgili karar verici noktada olacak.

Takımın şu andaki yeri ligde hemen hemen belli oldu. 5. veya 6. sırada ligi bitirmesi kuvvetle muhtemel takım için şu anda bir hoca getirmenin büyük bir faydası olmayacak.

Erol Bulut ve Emre Belözoğlu ön planda

Tek hedef Türkiye Kupası. Kupa alınırsa Avrupa kapısı da açılacak.Dolayısıyla mevcut şartlarda takımın Emre ve Volkan Demirel önderliğinde sezonu tamamlaması fikri ağırlık kazandı.

Yönetim içinde konuşulan ağırlıklı konu ise yeni sezonda Emre Belözoğlu'nun futbol takımının sportif direktörü, idarecisi olarak görev alması.

Teknik adam olarak ise Alanyaspor'u çalıştıran Erol Bulut ismi tekrar öne çıktı.

Kaynak: Milliyet
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