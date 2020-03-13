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Korona virüsün piyasaya maliyeti 16 trilyon dolar

Corona virüs salgınının piyasalar üzerindeki etkisi giderek artıyor. ABD'den Asya'ya, Avrupa'dan Ortadoğu'ya kadar tüm endekslerde çok sert değer kayıpları yaşanırken, salgının piyasaları ilk vurduğu 19 Şubat'tan bu yana küresel borsalardan 16 trilyon dolar buharlaştı.
 13 Mart 2020 10:00
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Korona virüsün piyasaya maliyeti 16 trilyon dolar

Corona virüs salgını ve ardından yaşanan panik piyasaları derinden sarstı. Son olarak dün akşam ABD borsaları yüzde 10'a varan düşüşler yaşarken, 1987'deki "kara pazartesi"nden bu yana kaydedilen en büyük kaybını yaşadı. Nasdaq endeksi yüzde 9,43 düşüşle 7.201,80 puana ve S&P 500 endeksi yüzde 9,92 kayıpla 2.469,38 puana indi.

ABD'deki düşüşün etkisi bu sabah Asya piyasalarında da hissedildi. Asya borsalarında çok sert bir satış dalgası yaşanırken, Japonya'da kayıplar bir ara yüzde 10'lara ulaştı. Avustralya borsasında da yüzde 8'e ulaşan değer kayıpları izlendi. Sonrasında ise endekslerde hafif de olsa bir toparlanma yaşandı ve kayıplar yüzde 6 civarına geriledi.

Corona virüsün piyasaları ilk vurmaya başladığı 19 Şubat'tan bu yana bakıldığında ise kayıpların çok daha ciddi boyuta ulaştığı görülüyor. Dow Jones yüzde 27 değer kaybederken, Japon Nikkei yüzde 16, Alman Dax ve Fransız CAC 40 yüzde 30, İngiliz FTSE 100 yüzde 31 değer yitirdi. Türkiye'de BIST 100'de yaşanan değer kaybı da yüzde 21 oldu.

Küresel borsaların toplamına bakıldığında ise değer kaybı 16 trilyon dolara ulaştı.

NTV
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